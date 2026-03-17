Дешевый продукт поможет убрать налет с деталей стиральной машинки.

Накипь в стиральной машине - это налет на внутренних деталях. На нагревательном элементе и насосе накапливаются отложения, что есть в жесткой воде. Эта проблема невидима для глаза, но отражается на работе техники: машинка неприятно пахнет, подозрительно стучит при работе, плохо отстирывает, дольше греется. Иногда на дне барабана даже видно белый налет.

Если хотите, чтобы стиральные машины в вашем доме не ломались десятилетиями, не забывайте за ними ухаживать. Чистка налета - обязательная процедура, особенно в домах с жесткой водой. Как отмыть накипь в стиральной машине, нужно знать каждому, кто заботится о сроке работы техники.

Как убрать накипь в стиральной машине

Веб-ресурс Martha Stewart поделился незаменимыми советами для всех владельцев моющей техники. По словам экспертов, чистку деталей от известкового налета нужно проводить раз в один-три месяца - чем жестче вода в трубах, тем чаще.

Если не знать, как почистить стиральную машину, и не заботиться о чистоте деталей, то техника начнет гораздо хуже отстирывать. После полного цикла на одежде останутся пятна и затхлый запах. А насос может сломаться. Кроме того, из-за налета нагревательный элемент дольше греется, и процесс расходует больше электроэнергии.

Убрать налет можно средством, что есть на любой кухне - обыкновенным уксусом. Прежде чем очистить накипь в стиральной машине, запустите ежедневную стирку с пустым барабаном при температуре 90°. Для техники с дверцей по центру влейте 2 стакана уксуса в отсек для кондиционера. Затем включите самый длинный цикл на максимальной температуре. После него всыпьте прямо в барабан полстакана пищевой соды и повторите такую же стирку.

Если у вас машинка с вертикальной загрузкой, то наполните ее горячей водой и 4 стаканами уксуса. Включите режим гигиенической стирки на несколько минут, поставьте паузу и откройте крышку. Дайте технике постоять так 1 час, после чего завершите цикл и запустите полоскание.

После процедуры в барабане или на дверце может появиться смытая с деталей накипь. Если не уверены, чем убрать известковый налет в стиральной машине в таком случае, то просто протрите все салфеткой из микрофибры. После чего дайте технике полностью просохнуть.

Помните, что чем лучше почистить стиральную машину от накипи, тем дольше прослужит устройство и лучше будет качество стирки. А чтобы в будущем предотвратить такую проблему, на трубу можно поставить смягчитель для воды.

Вас также могут заинтересовать новости: