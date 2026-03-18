В Киеве построят новый мост: как он будет выглядеть

Мост строится за счет гранта, предоставленного литовской стороной.

В Киеве появится новый мост в парке на улице Приречной в Оболонском районе. Об этом сообщает официальный портал Киевской городской государственной администрации.

Пешеходный мост построят через заводь по образцу моста короля Миндаугаса в Вильнюсе. Он станет частью обновления юго-западной части парка на улице Приречной.

Проект реализуется в рамках партнерства между столицами Украины и Литвы. Строительство финансируется городским советом Вильнюса и Фондом развития сотрудничества и гуманитарной помощи Литвы.

"Литва с первых дней полномасштабного вторжения остается одним из ближайших союзников Украины – помогает оружием, техникой, энергетическим оборудованием, гуманитарными проектами", – говорит заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Он добавил, что идея построить в Киеве мост дружбы – это совместная инициатива обеих столиц и символ поддержки украинской столицы со стороны коллег из Вильнюса.

Сообщается, что во время разработки концепции обновления состоялись в три этапа открытые общественные консультации с жителями.

Инфраструктура Киева – последние новости

Недавно генеральный директор Украинского института стальных конструкций имени В.М. Шимановского Александр Шимановский сообщил, что на мосту Патона в Киеве необходимо укрепить четыре главные балки. Специалист добавил, что мост будет отреставрирован с учетом современных требований, в частности обновят его внешний вид.

Напомним, ранее инженер и транспортный эксперт Дмитрий Беспалов сообщил, что мосты Патона и "Метро" официально признаны аварийными и непригодными для эксплуатации, поэтому их использование должно быть запрещено.

Инженер путей сообщения и специалист по градостроительству Анна Минюкова считает, что восстановление моста "Метро" до работоспособного состояния обойдется примерно в 500 млн долларов.

