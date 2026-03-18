Что больше всего удивляет оккупанта из РФ: бывший 'зек' дал откровенное интервью журналистам NYT

Бывший боец армии РФ не получил выплат и переосмыслил значение слова "патриотизм".

Стандартная судьба российского оккупанта: тюрьма, контракт с Минобороны РФ, увечье или смерть, а затем разочарование. Именно так выглядит жизнь Александра Аббасова-Дершхана, который в интервью The New York Times рассказал необычные подробности о своей послевоенной жизни и выводах.

Получив 10,5 лет за убийство, Александр мечтал поскорее выйти на свободу, и такой шанс представился в виде предложения от ЧВК "Вагнер" и контракта с Минобороны РФ. Осужденный опасался "вагнеровцев", ведь слышал об их жестокости, но "решил проверить свои способности, ведь не мог больше оставаться за решеткой". Кроме того, в колонии ухудшились условия: руководство всеми способами делало невозможной доставку передач от близких.

Оказавшись в Украине в составе подразделения "Шторм Z", Александр подорвался на противопехотной мине армии РФ и потерял ногу. Считает, что ему повезло с эвакуацией и потеря ноги спасла жизнь. Уже на следующий день остальную часть группы отправили обратно на боевое задание. Из примерно 180 человек выжил только один.

Что удивляет и злит российского оккупанта

После госпиталя оказалось, что все обещания Минобороны были напрасными: "контракт" стал "соглашением", а значит, на равное отношение и одинаковые компенсации с бойцами РФ Александр не имеет права, что он считает несправедливым. Кроме того, с него не сняли судимость, поэтому не каждый работодатель, особенно в ВПК, соглашается брать его на работу.

В интервью Александр не выразил ни малейшего раскаяния или сожаления, что пошел убивать людей в чужую страну. Он лишь удивляется, что среди его знакомых много тех, кто и после ранения возвращается на фронт ради денег.

"Люди не ценят свою жизнь", – сказал он.

Однако у Александра изменилось мнение и о патриотизме. Видимо, повлияло отсутствие хороших выплат от Минобороны РФ.

"Патриотизм – это когда ты работаешь здесь по 12 часов в день за мою зарплату, покупая товары со скидкой, чтобы у тебя хватило денег на весь месяц", – подытожил оккупант.

Какая сейчас ситуация на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о сосредоточении значительных сил и ресурсов оккупантов РФ на Запорожском направлении. Он отметил, что именно это направление определено Россией как главное и что интенсивность наступательных действий в районе города Гуляйполе существенно выше по сравнению с другими участками фронта.

Кроме того, на фронте зафиксировали редкую самоходную артиллерийско-минометную установку 2С31 "Вена". Эта система, разработанная еще в конце 1980-х годов как модернизированная замена для "Нона-С", считалась перспективной на то время. Однако после распада СССР ее дальнейшее развитие было приостановлено.

А еще российское командование начало наказывать солдат за использование Telegram, отправляя нарушителей на штурм. В качестве замены призывают переходить на путинский мессенджер МАХ, однако в ряде подразделений также запретили использовать и МАХ, учитывая его "дырявость".

