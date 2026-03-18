Украина в скором времени может получить ракеты от Великобритании, – генерал в отставке

Страна уделяет большое внимание также технологиям использования дронов.

Великобритания в ближайшее время может расширить военную помощь Украине и передать дальнобойные ракеты наземного базирования, дополнив уже предоставленные крылатые ракеты воздушного запуска.

Такое мнение высказал Владимир Гаврилов, генерал-майор в запасе, заместитель министра обороны (2022-2023 гг.), начальник Военно-дипломатической академии им. Евгения Березняка (2014-2015 гг.), сообщает "Эспрессо".

Он отметил, что Великобритания на сегодняшний день имеет новую национальную программу по производству систем вооружений. Ведь пример Украины заставил их очень многое сделать в сфере обороны.

"Сейчас они уделяют очень большое внимание баллистической программе, потому что у Великобритании не было своих баллистических ракет и собственного производства. Война показала, что должен быть национальный продукт, и они над этим работают", – сказал Гаврилов.

Поддержка британцев

По его словам, Великобритания уже активно поддерживает Украину в сфере вооружений, в частности, поставками крылатых ракет Storm Shadow, которые используются Силами обороны, в том числе, по целям на территории России.

Генерал подчеркнул, что между Украиной и Великобританией развивается тесное сотрудничество в производстве ракетных технологий, двигателей и компонентов, что позволяет быстрее внедрять современные решения.

Дронные технологии и ракетные перспективы

Говоря о том, что Великобритания уделяет большое внимание дронным технологиям, экс-заместитель министра обороны также отметил, что в начале полномасштабного вторжения Лондон предложил несколько своих решений для Сил обороны Украины.

"Думаю, что мы увидим еще очень много эффективных совместных проектов в сфере обороны между Украиной и Великобританией. Крылатые ракеты воздушного базирования мы уже получаем от Великобритании. Думаю, что ракеты наземного базирования мы тоже скоро получим от Великобритании", – подчеркнул он.

Помощь от Великобритании

Как сообщал УНИАН, Великобритания намерена продолжать поддерживать оборонный потенциал Украины. С этой целью ежегодно до 2031 года будет выделяться не менее 3 миллиардов фунтов стерлингов.

Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что подписание президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером Декларации об углублении сотрудничества в сфере безопасности и оборонной промышленности открывает новый этап украинско-британского сотрудничества. Фактически – создается оборонный альянс.

