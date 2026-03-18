Цибульская рассказала о желании родить второго ребенка, но есть одно условие от ее сына

Артистка отметила, что Нестор уже хочет сестричку или братика.

Популярная украинская певица Оля Цибульская рассказала о втором ребенке и условии от сына Нестора.

Не секрет, что ранее артистка уже заявляла, что не против стать мамой еще раз. Однако пока она переживает за безопасность будущего сына или дочери.

"Я где-то посередине. Хочу, но немного боюсь. Поэтому живем в режиме "поживем - увидим", - отметила Цибульская в интервью РБК-Украина.

Оля добавила, что на самом деле сын Нестор уже просит себе братика или сестричку. Однако, по словам певицы, у мальчика есть определенные пожелания на эту тему.

"Просит. Но с нюансами… Говорит, что от другого папы, потому что этот его. Пока что он не очень в восторге от того, чтобы делиться любовью и вниманием", - подчеркнула певица.

К слову, Оля более 20 лет в отношениях с мужем Сергеем. Мужчина не любит публичности, поэтому артистка редко показывает его в своем Instagram. Пара вместе воспитывает 11-летнего сына Нестора.

Напомним, ранее Оля Цибульская призналась, почему сын обижается на нее.

Вас также могут заинтересовать новости: