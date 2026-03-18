Невидимые 'мозги' флота: вы никогда не слышали о самом важном военном корабле США

Корабли типа "Блу Ридж" на протяжении десятилетий обеспечивают управление операциями ВМС США по всему миру.

Командные корабли класса Blue Ridge, в частности USS Blue Ridge (LCC-19) и USS Mount Whitney (LCC-20), остаются одними из важнейших, но малоизвестных элементов военно-морских сил США. Несмотря на отсутствие мощного ударного вооружения, именно они выполняют роль центров управления глобальными операциями флота, пишет 19FortyFive.

Эти корабли были созданы как специализированные платформы командования и управления (C2) и до сих пор остаются единственными в своем классе. Их главная задача – координация действий флотов, войск и союзников в реальном времени благодаря сложным системам связи и спутникового мониторинга. Как отмечается в описании, "это самый мощный командный корабль… с чрезвычайно сложной системой управления".

Несмотря на возраст более 50 лет, оба корабля продолжают выполнять ключевые функции. USS Blue Ridge (LCC-19) является флагманом Седьмого флота США с 1979 года, а USS Mount Whitney (LCC-20) возглавляет Шестой флот с 2005 года. Они координировали операции от войны во Вьетнаме до современных миссий в Европе, Африке и Индо-Тихоокеанском регионе.

Корабли имеют водоизмещение почти 19 тысяч тонн, могут проходить до 13 тысяч морских миль и нести вертолеты. В то же время их вооружение ограничивается системами ближнего боя, ведь их главная роль – не атака, а управление военными операциями.

В настоящее время оба судна остаются на службе: "Блу Ридж" базируется в Йокосуке (Япония), а "Маунт Уитни" – в Гаэте (Италия). Их срок службы продлен как минимум до 2039 года, и на данный момент у США нет четкой программы их замены.

Несмотря на то, что эти корабли редко попадают в заголовки, именно они обеспечивают координацию современных военных операций, оставаясь "мозгом" американского флота.

