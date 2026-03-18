Александр Цивинский посетил в Вашингтоне закрытое мероприятие для бизнеса, который платит 10 тысяч долларов за VIP-доступ к чиновникам

Директор Бюро экономической безопасности Александр Цивинский вместе со своим заместителем Юрием Белоусовым посетили в Вашингтоне мероприятие, организованное для представителей американского бизнеса. По данным издания ThePublic, в круглом столе приняли участие предприниматели, готовые платить от 10 тысяч долларов за членство в USUBC.

Как отмечается на странице мероприятия, руководство БЭБ обсуждало с представителями компаний-членов организации улучшение экономической безопасности в Украине и работу БЭБ.

"После презентации состоится обсуждение вопросов улучшения экономической безопасности и содействия честной бизнес-практике в Украине, с особым акцентом на ключевые инструменты, поддерживающие прозрачный и устойчивый бизнес-климат. Программа завершится сессией вопросов и ответов", – пишет ThePublic со ссылкой на анонс мероприятия.

Участие в круглом столе было ограничено – до 2 человек от одной частной компании. Стоит отметить, что членские взносы в The U.S.-Ukraine Business Council начинаются от 10 тысяч долларов в год. За эти средства, среди прочего, бизнесменам обещают приоритетный доступ к представителям власти.

Издание отмечает, что уже обратилось в Кабинет министров Украины с запросом об источниках финансирования этой командировки, ее целях и результатах.

Напомним, ранее в СМИ раскритиковали зарубежные командировки Александра Цивинского, назвав их пиар-туром.

"На практике зарубежные командировки руководителя БЭБ Александра Цивинского могут быть "новым видом бюджетного туризма", – отмечают в издании "КороткоПро". Журналисты добавляют, что после назначения нового руководителя БЭБ увеличилось количество меморандумов, международных встреч и громких заявлений, однако реальные результаты работы ранее были значительно лучше.

Разочарование в эффективности работы Бюро экономической безопасности под руководством Александра Цивинского также выразили представители крупного бизнеса, народные депутаты и профильные ассоциации.

В свою очередь, председатель налогового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев публично отчитал директора БЭБ Александра Цивинского и предложил главе Бюро "наконец-то перестать играть в игры, отвлечься от напряженной медийной деятельности и заняться своей работой – расследованием преступлений в экономической сфере".

