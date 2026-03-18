19 марта Украину затянет тучами и почти везде задождит

В середине недели, 19 марта, погода в Украине будет пасмурной, влажной и прохладной. По всей стране ожидается облачный день, солнце скроется за тучами и пройдут небольшие дожди. Только в некоторых западных областях, а также на юге Украины будет преимущественно сухо. Температура днем +3°...+8°, на юге, юго-востоке, а также на Закарпатье - немного теплее. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью 0°, днем +7°, небольшой дождь.
- Во Львове в четверг будет пасмурно. Ночью 0°, днем +7°, небольшой дождь.
- В Луцке будет пасмурно, ночью 0°, днем +10°.
- В Ровно завтра пасмурно, ночью 0°, днем +9°.
- В Тернополе 19 марта ночью +1°, днем +7°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, небольшой дождь, ночью 0°, днем +7°.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью 0°, днем +7°, небольшой дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем будет +12°, пасмурно.
- В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью +1°, днем +7°, небольшой дождь.
- В Виннице завтра будет 0°...+7°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Житомире в четверг ночью 0°, днем +8°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+7°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Черкассах завтра ночью 0°, днем +7°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +8°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Полтаве - пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха 0°...+7°.
- В Одессе 19 марта - небольшой дождь, температура ночью +1°, днем +11°.
- В Херсоне в четверг ночью будет 0°, днем +13°, пасмурно.
- В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +1°, днем +11°.
- В Запорожье температура ночью +3°, днем +13°, пасмурно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +6°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Харькове - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +2°, днем +10°.
- В Днепре температура ночью будет +1°, днем +7°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Симферополе в четверг будет пасмурно, +3°...+12°.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +10°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +11°.
19 марта - какой праздник, приметы погоды
19 марта - Константинов день. По приметам, если в этот день идет дождь, то весна будет затяжной.