19 марта киевлян ждет неприятная холодная погода

В столице пройдет дождь и весь день будет пасмурно.

В четверг, 19 марта, погода в Киеве будет холодной и мокрой. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В столице весь день будет пасмурно, небо скроется за облаками и пройдет небольшой дождь. Ночью температура снизится до нуля градусов, а днем термометры максимально поднимутся лишь до +6°.

Ветер ожидается со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление снизится до 749-753 мм ртутного столба.

Во Львове в четверг будет пасмурно. Ночью 0°, днем +7°, небольшой дождь.

В Луцке будет пасмурно, ночью 0°, днем +10°.

В Ровно завтра пасмурно, ночью 0°, днем +9°.

В Тернополе 19 марта ночью +1°, днем +7°, пасмурно, небольшой дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, небольшой дождь, ночью 0°, днем +7°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью 0°, днем +7°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем будет +12°, пасмурно.

В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью +1°, днем +7°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет 0°...+7°, пасмурно, небольшой дождь.

В Житомире в четверг ночью 0°, днем +8°, пасмурно, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+7°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черкассах завтра ночью 0°, днем +7°, пасмурно, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +8°, пасмурно, небольшой дождь.

В Полтаве - пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха 0°...+7°.

В Одессе 19 марта - небольшой дождь, температура ночью +1°, днем +11°.

В Херсоне в четверг ночью будет 0°, днем +13°, пасмурно.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +1°, днем +11°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +13°, пасмурно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +6°, пасмурно, небольшой дождь.

В Харькове - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +2°, днем +10°.

В Днепре температура ночью будет +1°, днем +7°, пасмурно, небольшой дождь.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, +3°...+12°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +10°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +11°.

