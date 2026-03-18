19 марта киевлян ждет неприятная холодная погода

В четверг, 19 марта, погода в Киеве будет холодной и мокрой. Об этом сообщает Погода УНИАН.
В столице весь день будет пасмурно, небо скроется за облаками и пройдет небольшой дождь. Ночью температура снизится до нуля градусов, а днем термометры максимально поднимутся лишь до +6°.
Ветер ожидается со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление снизится до 749-753 мм ртутного столба.
Погода 19 марта
Во Львове в четверг будет пасмурно. Ночью 0°, днем +7°, небольшой дождь.
В Луцке будет пасмурно, ночью 0°, днем +10°.
В Ровно завтра пасмурно, ночью 0°, днем +9°.
В Тернополе 19 марта ночью +1°, днем +7°, пасмурно, небольшой дождь.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, небольшой дождь, ночью 0°, днем +7°.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью 0°, днем +7°, небольшой дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем будет +12°, пасмурно.
В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью +1°, днем +7°, небольшой дождь.
В Виннице завтра будет 0°...+7°, пасмурно, небольшой дождь.
В Житомире в четверг ночью 0°, днем +8°, пасмурно, небольшой дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+7°, пасмурно, небольшой дождь.
В Черкассах завтра ночью 0°, днем +7°, пасмурно, небольшой дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +8°, пасмурно, небольшой дождь.
В Полтаве - пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха 0°...+7°.
В Одессе 19 марта - небольшой дождь, температура ночью +1°, днем +11°.
В Херсоне в четверг ночью будет 0°, днем +13°, пасмурно.
В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +1°, днем +11°.
В Запорожье температура ночью +3°, днем +13°, пасмурно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +6°, пасмурно, небольшой дождь.
В Харькове - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +2°, днем +10°.
В Днепре температура ночью будет +1°, днем +7°, пасмурно, небольшой дождь.
В Симферополе в четверг будет пасмурно, +3°...+12°.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +10°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +11°.