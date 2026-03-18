Где в Украине покупают больше всего электромобилей: названы лидеры рынка

Во Львовской области сразу три модели претендуют на первое место - это BYD Sea Lion 06, Zeekr 001 и Honda eNP2.

В феврале украинский автопарк пополнился 1074 электромобилями (BEV). Такие данные приводит "УкрАвтопром".

Самые высокие показатели регистрации электромобилей зафиксированы в:

Львовской области – 153 шт. (93% подержанные); Волынской области – 97 шт. (99% подержанные); городе Киеве – 93 шт. (74% подержанные); Киевской области – 89 шт. (83% подержанные); Ривненской области – 75 шт. (93% подержанные).

Среди новых электрокаров лидирующие позиции на этих рынках заняли:

Львовская область – BYD Sea Lion 06, Zeekr 001 и Honda e:NP2;

Волынская область – Škoda Enyaq;

Киев – BYD Leopard 3 и Honda eNP2;

Киевская область – Volkswagen ID UNYX и Zeekr 001;

Ривненская область – BYD Yuan Up.

Лидерами среди импортированных подержанных электромобилей стали:

Львовская и Киевская области – Tesla Model 3;

город Киев – Tesla Model Y;

Волынская и Ривненская области – Nissan Leaf.

Ранее стало известно, что в течение прошлого месяца украинцы приобрели 466 легковых автомобилей из Китая. Большинство из них составляли электромобили. ТОП-5 новых легковых автомобилей китайского происхождения возглавили BYD Sea Lion 06, MG ZS и Chery Tiggo 4.

Сообщалось также, что в феврале украинцы приобрели 2,7 тыс. подержанных легковых автомобилей, импортированных из США. Наибольшим спросом в этом сегменте пользуется компактный кроссовер Ford Escape, известный надежностью, комфортной подвеской, отличной управляемостью и богатым электронным оснащением.

Вас также могут заинтересовать новости: