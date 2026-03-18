Где в Украине покупают больше всего электромобилей: названы лидеры рынка

В феврале украинский автопарк пополнился 1074 электромобилями (BEV). Такие данные приводит "УкрАвтопром".

Самые высокие показатели регистрации электромобилей зафиксированы в:

  1. Львовской области – 153 шт. (93% подержанные);
  2. Волынской области – 97 шт. (99% подержанные);
  3. городе Киеве – 93 шт. (74% подержанные);
  4. Киевской области – 89 шт. (83% подержанные);
  5. Ривненской области – 75 шт. (93% подержанные).

Среди новых электрокаров лидирующие позиции на этих рынках заняли:

  • Львовская область – BYD Sea Lion 06, Zeekr 001 и Honda e:NP2;
  • Волынская область – Škoda Enyaq;
  • Киев – BYD Leopard 3 и Honda eNP2;
  • Киевская область – Volkswagen ID UNYX и Zeekr 001;
  • Ривненская область – BYD Yuan Up.

Лидерами среди импортированных подержанных электромобилей стали:

  • Львовская и Киевская области – Tesla Model 3;
  • город Киев – Tesla Model Y;
  • Волынская и Ривненская области – Nissan Leaf.

Авторынок Украины – другие новости

Ранее стало известно, что в течение прошлого месяца украинцы приобрели 466 легковых автомобилей из Китая. Большинство из них составляли электромобили. ТОП-5 новых легковых автомобилей китайского происхождения возглавили BYD Sea Lion 06, MG ZS и Chery Tiggo 4.

Сообщалось также, что в феврале украинцы приобрели 2,7 тыс. подержанных легковых автомобилей, импортированных из США. Наибольшим спросом в этом сегменте пользуется компактный кроссовер Ford Escape, известный надежностью, комфортной подвеской, отличной управляемостью и богатым электронным оснащением.

Вас также могут заинтересовать новости: