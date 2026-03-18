Где в Украине покупают больше всего электромобилей: названы лидеры рынка

В феврале украинский автопарк пополнился 1074 электромобилями (BEV). Такие данные приводит "УкрАвтопром".
Самые высокие показатели регистрации электромобилей зафиксированы в:
- Львовской области – 153 шт. (93% подержанные);
- Волынской области – 97 шт. (99% подержанные);
- городе Киеве – 93 шт. (74% подержанные);
- Киевской области – 89 шт. (83% подержанные);
- Ривненской области – 75 шт. (93% подержанные).
Среди новых электрокаров лидирующие позиции на этих рынках заняли:
- Львовская область – BYD Sea Lion 06, Zeekr 001 и Honda e:NP2;
- Волынская область – Škoda Enyaq;
- Киев – BYD Leopard 3 и Honda eNP2;
- Киевская область – Volkswagen ID UNYX и Zeekr 001;
- Ривненская область – BYD Yuan Up.
Лидерами среди импортированных подержанных электромобилей стали:
- Львовская и Киевская области – Tesla Model 3;
- город Киев – Tesla Model Y;
- Волынская и Ривненская области – Nissan Leaf.
Ранее стало известно, что в течение прошлого месяца украинцы приобрели 466 легковых автомобилей из Китая. Большинство из них составляли электромобили. ТОП-5 новых легковых автомобилей китайского происхождения возглавили BYD Sea Lion 06, MG ZS и Chery Tiggo 4.
Сообщалось также, что в феврале украинцы приобрели 2,7 тыс. подержанных легковых автомобилей, импортированных из США. Наибольшим спросом в этом сегменте пользуется компактный кроссовер Ford Escape, известный надежностью, комфортной подвеской, отличной управляемостью и богатым электронным оснащением.