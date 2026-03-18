Зеленский назвал оружие, которое Испания может производить для Украины

Испанская оборонная промышленность способна удовлетворить некоторые военные потребности Украины. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Мадриде.

Украина и Испания подписали меморандум о совместном военном производстве

"Я очень верю в co-production (совместное производство – УНИАН) между нашими странами", – сообщил Зеленский.

Он отметил, что начал свой визит в Испанию с посещения оборонного предприятия Sener Aerospace & Defence.

Видео дня

"Мы работаем вместе с правительством и испанскими компаниями ради реального дальнейшего технологического развития наших Сил обороны, наших обеих стран. Украина готова делиться теми знаниями, которые мы получили во время войны. Особенно – это необходимые дроны, опыт, возможности. И испанская оборонная промышленность имеет возможность поставлять необходимые Украине снаряды, радары, технику", – сообщил Зеленский.

По его словам, команды обеих стран уже детально над этим работают, и сегодня были подписаны новые соглашения, расширяющие сотрудничество. В частности, среди прочего, был подписан Меморандум о совместном украинско-испанском военном производстве.

Украина заинтересована в высоких технологиях Испании

Как пояснил Зеленский, совместное производство касается технологий и дронов. Он акцентировал внимание на важности совершенствования дальнобойных ударов и противовоздушной обороны. Еще он отметил важность высокоточного оружия и радаров.

"Очень ценны у вас хорошие высокие технологии. Мы благодарны также, что можем работать в этом направлении. Артиллерия – это не новость для всех, но это также важная стабильность на поле боя. Мы говорим о дальнобойном снаряде 155-го калибра", – сказал Зеленский.

Он добавил, что одним из видов защиты украинской энергетики являются боеприпасы к зенитным установкам Gepard, которые Украине предоставляла Испания.

Украина и Испания согласовали перечень производства продукции в рамках финансирования по программе SAFE

"Важно, что Испания одной из первых в Европе направила средства в рамках оборонной программы SAFE для поддержки производства и для поддержки Украины. Мы согласовали сегодня список продукции, которая будет производиться в рамках SAFE", – отметил президент.

Он сказал, что Украина работает с европейскими государствами, в том числе с Испанией, чтобы программа SAFE и соответствующие средства использовались и для производства в Украине. В Украине рассчитывают на поддержку Испании в этом процессе.

Кроме того, Зеленский и Санчес говорили об общеевропейской программе PURL по закупке американского вооружения для Украины, поскольку значение этой программы для Украины критическое.

"Она позволяет нам покупать, к сожалению, пока это единственный вариант – безальтернативные вещи для защиты нашего неба. Это ракеты для Patriot", – отметил глава государства.

Также президент сообщил об активной работе над тем, чтобы в Европе было собственное производство антибаллистических систем.

"И я уверен, что в этом будет результат, но, к сожалению, время – нужно время", – подчеркнул Зеленский.

Постоянная потребность Украины – усиление ПВО

Как сообщил Зеленский, значительное внимание на встрече с Санчесом было уделено защите неба в Украине.

"Война России против Украины продолжается так же жестко. Она продолжается и продолжается, к сожалению, так же жестко, как и раньше. И как минимум пять-шесть раз в месяц россияне наносят массированные удары по нашей инфраструктуре, а дроны и ракеты прилетают каждый день. Бьют по энергетике, по украинским городам", – сказал Зеленский.

Также он отметил, что Россия позволяет себе использовать больше баллистического оружия, чем это было раньше.

"И это десятки баллистических ракет в месяц. Еще значительное количество крылатых ракет. И более разрушительные дроны. Поэтому усиление противовоздушной обороны, обеспечение систем ПВО ракетами – это необходимость, и она постоянна – постоянная задача, постоянная работа. Наши предыдущие встречи с премьер-министром были результативными в этом отношении", – подчеркнул Зеленский.

Визит Зеленского в Испанию

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 марта, Украина и Испания договорились о совместном производстве вооружения и финансовой поддержке украинской инфраструктуры.

Подписание состоялось в рамках официального визита в Испанию президента Украины Владимира Зеленского.

