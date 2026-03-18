Зеленский назвал оружие, которое Испания может производить для Украины

Прежде всего речь идет о снарядах, радарах и технике.

Испанская оборонная промышленность способна удовлетворить некоторые военные потребности Украины. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Мадриде.

Украина и Испания подписали меморандум о совместном военном производстве

"Я очень верю в co-production (совместное производство – УНИАН) между нашими странами", – сообщил Зеленский.

Он отметил, что начал свой визит в Испанию с посещения оборонного предприятия Sener Aerospace & Defence.

"Мы работаем вместе с правительством и испанскими компаниями ради реального дальнейшего технологического развития наших Сил обороны, наших обеих стран. Украина готова делиться теми знаниями, которые мы получили во время войны. Особенно – это необходимые дроны, опыт, возможности. И испанская оборонная промышленность имеет возможность поставлять необходимые Украине снаряды, радары, технику", – сообщил Зеленский.

По его словам, команды обеих стран уже детально над этим работают, и сегодня были подписаны новые соглашения, расширяющие сотрудничество. В частности, среди прочего, был подписан Меморандум о совместном украинско-испанском военном производстве.

Украина заинтересована в высоких технологиях Испании

Как пояснил Зеленский, совместное производство касается технологий и дронов. Он акцентировал внимание на важности совершенствования дальнобойных ударов и противовоздушной обороны. Еще он отметил важность высокоточного оружия и радаров.

"Очень ценны у вас хорошие высокие технологии. Мы благодарны также, что можем работать в этом направлении. Артиллерия – это не новость для всех, но это также важная стабильность на поле боя. Мы говорим о дальнобойном снаряде 155-го калибра", – сказал Зеленский.

Он добавил, что одним из видов защиты украинской энергетики являются боеприпасы к зенитным установкам Gepard, которые Украине предоставляла Испания.

Украина и Испания согласовали перечень производства продукции в рамках финансирования по программе SAFE

"Важно, что Испания одной из первых в Европе направила средства в рамках оборонной программы SAFE для поддержки производства и для поддержки Украины. Мы согласовали сегодня список продукции, которая будет производиться в рамках SAFE", – отметил президент.

Он сказал, что Украина работает с европейскими государствами, в том числе с Испанией, чтобы программа SAFE и соответствующие средства использовались и для производства в Украине. В Украине рассчитывают на поддержку Испании в этом процессе.

Кроме того, Зеленский и Санчес говорили об общеевропейской программе PURL по закупке американского вооружения для Украины, поскольку значение этой программы для Украины критическое.

"Она позволяет нам покупать, к сожалению, пока это единственный вариант – безальтернативные вещи для защиты нашего неба. Это ракеты для Patriot", – отметил глава государства.

Также президент сообщил об активной работе над тем, чтобы в Европе было собственное производство антибаллистических систем.

"И я уверен, что в этом будет результат, но, к сожалению, время – нужно время", – подчеркнул Зеленский.

Постоянная потребность Украины – усиление ПВО

Как сообщил Зеленский, значительное внимание на встрече с Санчесом было уделено защите неба в Украине.

"Война России против Украины продолжается так же жестко. Она продолжается и продолжается, к сожалению, так же жестко, как и раньше. И как минимум пять-шесть раз в месяц россияне наносят массированные удары по нашей инфраструктуре, а дроны и ракеты прилетают каждый день. Бьют по энергетике, по украинским городам", – сказал Зеленский.

Также он отметил, что Россия позволяет себе использовать больше баллистического оружия, чем это было раньше.

"И это десятки баллистических ракет в месяц. Еще значительное количество крылатых ракет. И более разрушительные дроны. Поэтому усиление противовоздушной обороны, обеспечение систем ПВО ракетами – это необходимость, и она постоянна – постоянная задача, постоянная работа. Наши предыдущие встречи с премьер-министром были результативными в этом отношении", – подчеркнул Зеленский.

Визит Зеленского в Испанию

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 марта, Украина и Испания договорились о совместном производстве вооружения и финансовой поддержке украинской инфраструктуры.

Подписание состоялось в рамках официального визита в Испанию президента Украины Владимира Зеленского.

