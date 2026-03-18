Пара туристов провела неделю в Мехико: эти две ошибки лучше за ними не повторять

При правильном планировании поездки путешествие в столицу Мексики станет незабываемым.

Мексиканская столица Мехико – настоящий город контрастов, с невероятно дружелюбными местными жителями и вместе с тем с рисками безопасности из-за активности картелей. Местная культура и гастрономия неизбежно манит толпы туристов, а цены там вполне доступные.

Тем не менее, отправляясь в поездку в этот город, путешественникам стоит учесть ряд важных моментов, чтобы все прошло гладко.

Американский фотограф Томас Э. Франклин побывал в Мехико со своей женой и поделился с Business Insider своим опытом, который может быть полезен другим туристам.

"Мы с женой – активные 60-летние люди, которые любят исследовать новые места, вкусно поесть и узнавать о других культурах. Как фотожурналист, я бывал в Латинской Америке, но моя жена никогда не была в этой части мира. Услышав от друзей, молодых творческих людей, цифровых кочевников и даже из моего Instagram-аккаунта восторженные отзывы о Мехико, мы решили отправиться в путешествие, чтобы понять, в чем же дело. Приехав, мы быстро обнаружили, что город представляет собой многослойное сочетание старого и нового, что делает его бесконечно привлекательным. Несмотря на свои размеры, мы нашли его гостеприимным, чистым и на удивление спокойным. Вот семь вещей, которые мы сделали правильно во время нашей поездки, и две ошибки, которых мы бы избежали в следующий раз", – отметил он.

Две ошибки, которые не стоит повторять в Мехико

Брать слишком мало теплых вещей . Томас вспоминает, что хотя во время их январской поездки в Мехико дневная температура была комфортной, утром и вечером она опускалась ниже 10 градусов по Цельсию. Поэтому они с женой жалеют, что не взяли с собой больше слоев одежды и более теплую куртку. Потаться сделать слишком много за одну поездку . По словам автора блога, Мехико – это огромный город с ужасными пробками, а потому они потратили слишком много времени на то, чтобы передвигаться по нему. "Оглядываясь назад, мы бы лучше исследовали один-два района в день, вместо того чтобы ездить на переполненных поездах в час пик, что нас сильно утомило. Семь дней показались идеальным количеством времени в городе, но нет сомнений, что мы вернемся, чтобы исследовать Мехико еще больше", – добавил он.

Семь полезных советов перед поездкой в Мехико

Однако в целом поездка Томаса з женой в Мехико выдалась успешной, потому что в большинстве момент они все спланировали правильно.

Использование городского общественного транспорта . По словам Томаса, в Мехико нет необходимости арендовать машину – можно много ходить пешком или пользоваться услугами Uber, который там недорогой и легкодоступный. Однако в основном они полагались на автобусы и поезда, которые были чистыми, доступными, удобными и отлично подходили для наблюдения за людьми. Исследование нескольких районов города. "На мой взгляд, сердце Мехико заключается в его разнообразии районов. Каждый из них, который мы посетили, предлагал что-то свое. Кондеса и Рома Норте напомнили мне Парк-Слоуп в Бруклине – зеленые улицы, культура кафе и яркая местная жизнь. Койоакан, напротив, полон оживленных площадей и рынков художников. Он известен как многолетний дом художников Фриды Кало и Диего Риверы и является отличным местом для знакомства с художественной сценой города", – отметил автор материала. Посешение городских музеев . Томас вспоминает, что в Мехико невероятное количество музеев, посвященных всему что угодно, от парфюмерии до шоколада, а вход в большинство из них недорогой. Знакомство с муралами . "Настенная живопись издавна служила мощной формой искусства и социального самовыражения в Мексике, рассказывая историю страны, ее культуры, политических и социальных движений. Искусство было задумано как доступное для всех людей и, в буквальном смысле, представляет собой повествование на стенах", – отметил Томас. Полет на воздушном шаре над Теотиуаканом на рассвете . По словам туриста, одним из самых ярких моментов их поездки в Мехико стал полет на воздушном шаре над пирамидами Теотиуакана. Построенный еще до ацтеков, этот комплекс включает в себя Пирамиду Солнца – одну из крупнейших в мире. Позже ее руины можно исследовать пешком с гидом. Подъем в 5 утра того стоит. Атмосфера в Парке Мехико . "Мы прекрасно провели время, наслаждаясь оживленной атмосферой в Парке Мехико, месте для отдыха на открытом воздухе в стиле ар-деко. Однажды вечером на площади начались спонтанные танцы – молодые пары с одной стороны, пары постарше с другой. В другой вечер выступал уличный музыкант-одиночка, игравший песни Beatles, и мы присоединились к нему и подпевали Let it Be. Эти спонтанные моменты оживили город – и их было весело фотографировать", – вспоминает Томас. Пробовать как можно больше местных блюд и напитков . По словам автора материала, уличные торговцы, тако-закусочные, кафе и рестораны – все это предлагает туристам уникальный гастрономический опыт. "Тако – это нечто особенное – мы шутили, что, возможно, больше никогда не будем есть тако в США. Кроме того, напитки были не менее запоминающимися: мескаль, мичелада, пульке, хорчата и насыщенный, слегка пряный горячий шоколад", – добавил он.

Латинская Америка – другие полезные советы туристам

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее влиятельное издание о путешествиях National Geographic Traveller указало на несколько важных моментов, которые туристам стоит учесть перед поездкой в Чили.

В свою очередь американская журналистка Дженнифер Адамс рассказала о нескольких досадных ошибках, которые она допустила во время своей первое поездки в Колумбию.

Вас также могут заинтересовать новости:

