Делимся лайфхаком, что делать, чтобы крысы ушли с вашего участка навсегда.

Крысы способны превратить уютный двор в источник беспорядка и неприятностей. Даже если прямой опасности от них нет, само присутствие грызунов раздражает и заставляет искать способы защиты. Вместо ядов и ловушек существуют безопасные и эффективные методы, о которых многие не догадываются. Специалисты дали несколько советов, как избавиться от крыс народными средствами.

Ранее мы также рассказывали, какое лучшее средство от сорняков на дорожках - чем их нужно посыпать.

Что больше всего ненавидят крысы в саду

Крысы могут доставить немало хлопот: они оставляют свои экскременты, переносят болезни, разбрасывают мусор и отпугивают полезных диких животных из сада. Хотя сами по себе эти грызуны редко представляют прямую угрозу человеку, мало кто из нас чувствует себя спокойно, зная, что среди клумб обитают эти коричнево-серые непрошеные гости.

В борьбе с грызунами часто используют яды и ловушки, но большинство хозяев чаще задумываются о том, как избавиться от крыс в сарае народными средствами, пишет The Daily Telegraph. Специалисты британской компании Garolla советуют использовать для этого эфирные масла или специи, которые отпугивают грызунов, не причиняя им вреда.

Вот чего боятся крысы больше всего:

уксуса;

чеснока;

черного молотого перца.

Также, по словам главного операционного директора Garolla Аластера Мэйна (Alastair Mayne), в числе того, что мгновенно отпугивает крыс - эфирное масло перечной мяты. Его, а также специи наносят возле тех мест, где крысы проникают в постройки или сад.

"Комаров и мух можно отпугнуть цитронеллой или лемонграссом - такой подход безопасен для людей и окружающей среды, но настолько неприятен для вредителей, что они вряд ли вернутся", - добавляет эксперт.

Также, по его словам, важно принять дополнительные меры, если крысы проникли уже в сарай или дом - заделать все их входы-выходы. Для этого можно использовать сетку, экраны или герметик. Особое внимание стоит уделить вентиляционным отверстиям и щелям под дверями - большинство вредителей маленькие и могут пролезть в самые крошечные отверстия.

Вас также могут заинтересовать новости: