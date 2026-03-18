Исследователи сделали неожиданное открытие: впервые зафиксировано, как лиса охотится на волчонка

Ученые впервые задокументировали случай, когда рыжая лиса напала на волчонка и, вероятно, убила его. Как пишет The Independent, это открытие ставит под сомнение устоявшиеся представления об иерархии между этими родственными видами.

Обычно волки значительно крупнее лисиц, и известно, что иногда они могут убивать их. Однако обратная ситуация до сих пор не была зафиксирована наукой.

Говорится, что инцидент произошел в природном заповеднике в Италии, где камеры наблюдения зафиксировали, как лиса атакует логово волков. Исследования проводились на территории поместья Кастельпорциано недалеко от Рима – охраняемой зоны, где ученые изучали поведение волков и воспитание потомства.

На одной из ночных записей видно, как лиса сначала осматривает вход в логово и питается остатками пищи. Затем она проникает внутрь и вытаскивает оттуда живого волчонка. Сначала детеныш смог вырваться и вернуться обратно, однако лиса повторила попытку и во второй раз вытащила его из норы.

Как отмечают исследователи в научном журнале Current Zoology, вероятно, лиса убила и съела волчонка, ведь больше он на записях не появляется.

После инцидента стая волков полностью покинула это логово из-за потери безопасности, рассказали ученые.

Почему это важно для науки

Зоологи отмечают, что такое поведение лисы необычно, ведь в ее среде обитания было достаточно другой добычи, в частности молодых оленей. Вероятно, это проявление так называемой "экстремальной оппортунистической стратегии питания", когда хищник использует любую доступную возможность.

Исследователи подчеркивают, что даже более мелкие хищники могут влиять на выживание потомства крупных хищников, таких как волки.

"Это наблюдение расширяет наше понимание взаимодействия между видами и демонстрирует, насколько важны полевые исследования для выявления неожиданного поведения, требующего дальнейшего изучения", – отмечают авторы работы.

