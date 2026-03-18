Киевстар ТВ расширяет линейку сериалов: осенью состоятся три премьеры, съемки первой начались на днях

Одним из проектов новой линейки станет оригинальный сериал "Отважная девушка".

Этой осенью "Киевстар ТВ" представит сразу три оригинальных сериала, созданных специально для пользователей сервиса. Платформа продолжает активно расширять собственную линейку оригинальных проектов и инвестировать в производство украинских сериалов.

Одним из проектов новой линейки станет оригинальный сериал "Отважная девушка", съемки которого начались на днях. Подробностями о двух других сериалах платформа поделится позже.

Производством проекта "Отважная девушка" занимается кинокомпания Art Forms Production. Это детективная драма, которая будет состоять из четырех серий. Сериал сочетает в себе напряженную криминальную историю, элементы психологической драмы и личную историю героини, для которой работа становится настоящим испытанием – не только профессиональным, но и эмоциональным.

Видео дня

В центре сюжета – 25-летняя оперативница киевской полиции Евгения Марчук (Анастасия Нестеренко). Умная, принципиальная и отважная, она работает по зову сердца и считается одной из самых перспективных сотрудниц своего отдела. После инцидента во время задержания преступников, который руководство трактует как превышение полномочий, девушка неожиданно получает новое, значительно более сложное задание.

По поручению высокопоставленного чиновника МВД она должна под прикрытием отправиться в Одессу, где, по данным Интерпола, может действовать сеть международной контрабанды похищенных ювелирных изделий. Оказавшись в новом для себя мире искусства, коллекционеров и влиятельных клиентов, Евгения шаг за шагом распутывает сложную сеть тайн.

Откройте Киевстар ТВ на: SMART TV, SMART TV приставке, Xbox, планшете, смартфоне или воспользуйтесь веб-версией по ссылке в браузере.

Платформа доступна для всех мобильных операторов и интернет-провайдеров – для просмотра достаточно авторизоваться по собственному номеру телефона.

Следите за новинками и премьерами в Telegram-канале "Кино для ТВ".

Справка:

Киевстар ТВ – совместный проект Киевстар и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямым эфирам и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа содержит более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua

Вас также могут заинтересовать новости: