'Золотой купол' подорожал на 10 миллиардов: сколько теперь стоит противоракетный щит Трампа

Стоимость разработки перспективной системы противоракетной обороны США под названием Golden Dome ("Золотой купол") выросла до 185 миллиардов долларов, что на 10 миллиардов долларов больше, чем планировалось ранее. Об этом сообщил руководитель программы генерал Космических сил США Майкл Гетлейн, пишет Reuters.

Golden Dome предусматривает расширение наземных оборонительных сооружений, таких как ракеты-перехватчики, сенсоры и системы командования и управления, а также добавление космических элементов, предназначенных для обнаружения, отслеживания и потенциального противодействия входящим угрозам с орбиты.

Сумма в 185 миллиардов долларов охватывает то, что Гетлейн назвал "объективной архитектурой" – системой полных возможностей, которая будет реализована в течение следующего десятилетия.

Он также определил космические перехватчики как самый рискованный элемент программы, сославшись на масштабируемость и доступность как на главную проблему.

Руководитель программы отметил, что оружие направленной энергии и искусственный интеллект следующего поколения являются наиболее перспективными технологиями для снижения стоимости перехвата.

"Золотой купол" США и его цена

Как сообщал УНИАН, "Золотой купол" является инициативой американского президента Дональда Трампа, которая стартовала в начале 2025 года. За несколько месяцев в рамках контрактов с Агентством противоракетной обороны США к этой программе присоединилось более 250 компаний.

Ранее отмечалось, что общая оценка вероятной стоимости "Золотого купола" достигает более $175 млрд – и это по оптимистичным прогнозам президента Дональда Трампа. В то же время бюджетное управление Конгресса оценило его в $542 млрд

Таким образом, как считают аналитики, "Золотой купол" имеет все шансы стать одним из самых дорогих оборонных проектов США, с которым разве что могут соперничать межконтинентальные баллистические ракеты LGM-35 Sentinel, стоимость создания которых достигла более $160 млрд.

Вас также могут заинтересовать новости: