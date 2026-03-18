'4-й год войны!': украинская актриса взбесилась из-за русского языка в школе сына

Артистка обратилась к родителям учеников.

Известная украинская актриса Анна Саливанчук эмоционально высказалась по поводу русскоязычных детей в школе ее старшего сына Глеба.

"Из-за тревоги первый урок немножко перенесся, и пока дети собираются… я услышала, что все говорят на русском языке. Я сделала замечание, сказала, что так нельзя, это некрасиво, 4 год войны, и пошла к Никите в садик. Возвращаюсь через те же двери и слышу, что они дальше продолжают на русском языке. Еще хуже – слышу, как мой Глеб тоже говорит русские слова. Подхожу и говорю: как это понимать?" - возмутилась Саливанчук на видео, которое опубликовала в своем Instagram в stories.

Но больше всего актрису удивил ответ учителей.

"Подхожу к учителям, говорю, что нужно ставить им какие-то двойки, давать домашние задания, чтобы они понимали, что так просто нельзя. И что мне говорят учителя? Что родители наших учеников идут к директору школы и говорят, что нельзя так и что дети имеют право говорить по-русски. Что? Дорогие родители, особенно наши одноклассники, вы можете меня ненавидеть, но нет! Четвертый год войны и "какая разница"? Большая! Люди умирают!" - еще больше возмутилась артистка.

Напомним, ранее Анна Саливанчук откровенно рассказала о жизни после развода.

Вас также могут заинтересовать новости: