КНДР передала Путину оружие и боеприпасы за баснословные деньги: в Bloomberg назвали сумму сделки

Однако Кремль расплачивался с Пхеньяном не только деньгами, но и секретными разработками.

Северная Корея передала России для агрессии против Украины вооружение и военный контингент, совокупная стоимость которых может достигать 14 миллиардов долларов. Большую часть этой суммы Пхеньян получает не в денежном эквиваленте, а в форме секретных военных разработок. Об этом сообщает агентство Bloomberg, анализируя свежее исследование государственного Института стратегии национальной безопасности Южной Кореи.

Согласно данным, поставки из КНДР начались еще в августе 2023 года, а уже в сентябре экспорт стал масштабным. В отчете указывается, что объем военной помощи за период до конца 2025 года составлял от 7,67 до 14,4 миллиарда долларов.

Помимо валюты Кремль рассчитывается с Пхеньяном и знаниями. Речь идет о передаче технологий, которые невозможно зафиксировать спутниковым наблюдением.

"Большая часть компенсации – примерно от 80% до 96% – вероятно, была или будет выплачена в виде чувствительных военных технологий и высокоточных компонентов, которые трудно обнаружить через спутник", – отмечает автор отчета Лим Су-хо.

Точные цифры остаются неизвестными, но аналитики проанализировали данные логистики, а именно количество контейнеров из КНДР в Россию. Содержание каждого груза неизвестно, именно поэтому Корейский институт оборонного анализа в предыдущих отчетах называл еще большую сумму – до 20 миллиардов долларов за аналогичный период.

Bloomberg отмечает, что война в Украине неожиданно дала толчок северокорейской экономике. В 2024 году ВВП страны вырос на 3,7%. Это самый высокий показатель с 2016 года. Тяжелая промышленность и строительство работают на полную мощность.

Однако КНДР остается территорией нищеты. Даже с российскими вливаниями экономика страны составляет лишь 1,7% от объема экономики Южной Кореи. Житель КНДР в среднем получает лишь 3,4% от дохода гражданина Юга, говорится в материале агентства.

Какие еще события связаны с КНДР

На партийных выборах в КНДР правящая Трудовая партия, возглавляемая Ким Чен Ыном, одержала убедительную победу с результатом 99,93%. Это свидетельствует о его абсолютном контроле над страной и Верховными Народными Собраниями, а 0,07% тех, кто проголосовал "против", эксперты считают символическим показателем.

Одновременно с выборами КНДР осуществила запуск десяти баллистических ракет в направлении Японии. Предварительные данные свидетельствуют, что ракеты пролетели примерно 340 километров и достигли максимальной высоты около 80 километров. Все снаряды упали в воду за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский сообщил о присутствии 10 тысяч военнослужащих из КНДР на территории РФ. По его словам, российские военные проводят учения для корейских солдат с целью противодействия ракетам и различным типам дронов.

