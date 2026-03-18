На Земле есть растение, которое превращает обычную воду в внеземное вещество, – ученые

До сих пор считалось, что в природных условиях эти элементы не могут образовываться.

Ученые зафиксировали уникальное явление: вода, проходящая через полый стебель хвоща (Equisetum), продемонстрировала самый экстремальный изотопный сигнал кислорода среди всех известных земных материалов. Об этом пишет научный вестник earth.com.

Издание ссылается на новое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. В ходе эксперимента команда под руководством Закари Шарпа из Университета Нью-Мексико (США) установила: по мере испарения воды из стебля хвоща более легкие изотопы кислорода выходят в воздух быстрее, тогда как более тяжелые накапливаются внутри растения. В результате на верхушке концентрация тяжелого кислорода достигает значений, которые ранее не фиксировались в природных условиях на земле.

Этот процесс происходит еще до того, как вода попадает в листья, – непосредственно в самом стебле. Каждый следующий сегмент растения получает уже "обогащенную" воду и дополнительно теряет часть влаги из-за испарения. Сухой воздух и высокая температура лишь усиливают этот эффект, что помогает объяснить необычные изотопные показатели у растений пустынных регионов.

Авторы исследования признались, что полученные результаты поражают тем, насколько они выходят далеко за пределы известного диапазона.

"Если бы я нашел этот образец, я бы сказал, что он из метеорита", – сказал Закари Шарп в беседе с журналистом. По его словам, результаты фактически расширили известные границы изотопного состава кислорода на Земле в пять раз.

Исследователи также обратили внимание на фитолиты – микроскопические кремнеземные структуры, которые формируются внутри растений и могут сохраняться миллионы лет. Оказалось, что их изотопный "отпечаток" не совпадает с водой, которая движется по стеблю. Это означает, что ископаемые фитолиты могут вводить в заблуждение при реконструкции древнего климата, если не учитывать дополнительный контекст.

"Теперь мы можем начать реконструировать влажность и климатические условия среды, начиная со времен, когда динозавры бродили по Земле", – сказал Шарп. Однако ученые предупреждают: без учета сложных внутренних процессов в растениях такие реконструкции могут быть неточными.

