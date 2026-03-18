Гадательные кости возрастом 3000 лет раскрыли тайну древней катастрофы в Китае

Ученые выяснили, как активность тайфунов повлияла на культурный облик Китая.

Некоторые цивилизации во внутренних районах Китая пережили драматические изменения и сокращение населения 3000 лет назад, что привело к краху легендарной династии Шан. Теперь исследователи расшифровали надписи на гадательных костях, а также использовали археологические данные и климатическое моделирование, и выяснилипочему это произошло, пишет popularmechanics.com,.

Письменность на гадательных костях, представляющая собой надписи на панцирях черепах и плечевых костях быков, не является самой древней системой письма в мире – ей предшествуют шумерская клинопись (ок. 3400 г. до н.э.) и египетские иероглифы (ок. 3200 г. до н.э.). Но она представляет собой один из немногих случаев в истории человечества, когда письменность была изобретена независимо, и является прямым предком современных китайских иероглифов, используемых до сих пор.

В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, ученые выяснили, что усиление тайфунов вызывало наводнения во внутренних районах Китая, что привело к сокращению населения, культурным изменениям и краху династии, а также могло "серьезно угрожать выживанию и культурному развитию человечества в различных регионах".

Разбор гадательных костей был ключевым этапом проекта. Более 55 000 надписей ясно выражали обеспокоенность по поводу интенсивных дождей в центральном Китае. Используя данные, полученные из надписей, исследователи смоделировали палеоклимат и пришли к выводу, что в период с 1850 по 1350 год до н.э. на Центральной равнине Китая наблюдалось увеличение числа экстремальных погодных явлений.

Кроме того, согласно моделированию, царство Шу, расположенное к юго-западу от царства Шан на Чэндуской равнине, столкнулось с усилением штормовой активности примерно с 850 по 500 год до н.э. Это совпало с археологическими данными о том, что народ Шу переместился на возвышенности из-за наводнений.

"Что особенно бросается в глаза, так это усиление тайфунов", – пишут авторы, объясняя, что это привело к культурным изменениям, сокращению численности населения и перемещению мест обитания.

"Усиление тайфунов оказало неожиданное катастрофическое влияние на внутренние районы Китая в бронзовом веке", - отмечают они.

Ранее археологи, изучающие римскую историю в Швейцарии, неожиданно обнаружили 2000-летний римский военный лагерь, расположенный на высоте 2133 метров над уровнем моря.

Вас также могут заинтересовать новости: