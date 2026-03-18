Графики отключений света в Украине вернулись: когда не будет электроэнергии сегодня

Как сообщили в "Укрэнерго", ограничения пришлось ввести вновь из-за последствий российских атак на энергетику и облачной погоды.

Графики почасовых отключений света для бытовых потребителей введены во всех регионах Украины сегодня, 18 марта, сообщает "Укрэнерго".

Энергетики отмечают, что ограничения пришлось вернуть "из-за сложной ситуации в энергосистеме в результате предыдущих ракетно-дроновых атак", а также облачной погоды, которая привела к снижению производства электроэнергии солнечными электростанциями.

Кроме того, во всех регионах Украины действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Видео дня

В "Укрэнерго" добавили, что в отдельных областях в настоящее время действуют аварийные отключения электроэнергии, которые будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

График отключения света – Киевская область

Компания ДТЭК обнародовала график отключения света для Киевской области на 18 марта. Согласно ему, большинству подгрупп потребителей свет будут отключать по одному разу на 2-3,5 часа, в зависимости от подгруппы. В то же время подгруппы 2.1, 2.2, 3.1 и 3.2 будут со светом до конца суток.

График отключения света – Днепропетровская область

По информации ДТЭК, в Днепропетровской области большинству групп потребителей сегодня свет будут отключать по одному разу на 1,5–3,5 часа, в зависимости от группы. В то же время группы 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 будут с светом до конца суток.

График отключения света - Одесская область

Отключения света не обошли стороной и Одесскую область. Согласно графикам, обнародованным компанией ДТЭК, большинство групп потребителей будут без света от 2 до 3,5 часов. Вместе с тем, группы 1.1, 1.2, 3.1 и 3.2 будут с электричеством весь день.

При этом в ДТЭК напомнили, что в Одессе графики отключений не применяются.

Ситуация в энергосистеме Украины – главные новости

Предварительно в "Укрэнерго" не планировали применять графики отключений света для бытовых потребителей. С 16 до 22 часов планировалось применять графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Однако утром 18 марта компания ДТЭК сообщила, что в столице снова будут действовать графики отключения света для бытовых потребителей.

До этого министр энергетики Денис Шмыгаль отмечал, что ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась. По его данным, по состоянию на 13 марта дефицит электроэнергии на пике потребления достигал 1 ГВт.

Вас также могут заинтересовать новости: