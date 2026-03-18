Пенсии участникам боевых действий назначают досрочно и с начислением доплаты.

УБД или участник боевых действий - это статус, который дают украинским военнослужащим. Чтобы обеспечить защитникам государства достойный уровень жизни, государство назначает для них ряд льгот и доплат. Это касается и обеспечения в пожилом возрасте - пенсия УБД в Украине назначается раньше, чем гражданская, и имеет больший размер "минималки".

Какая доплата за УБД к пенсии

Обеспечением защитников старшего возраста занимается Пенсионный фонд украинцы. На своем сайте ПФУ объясняет, что военная пенсия 2026 начисляется мужчинам с 55 лет, если у них есть не меньше 25 лет рабочего стажа, и женщинам с 50 лет при 20 годах стажа.

Помимо своего основного размера, пенсия УБД также дополняется ежемесячной доплатой в размере 25 процентов от минимума для нетрудоспособных. В 2026 году размер повышения составляет 648,75 гривень.

Видео дня

Также есть постановление правительства, по которому пенсия участникам боевых действий не может быть ниже 5528 гривень. В случае, если выплаты не дотягивают до этого уровня, их автоматически поднимают.

Кроме того, для пенсионеров с орденами за заслуги перед Украиной есть дополнительные доплаты УБД. Точный размер надбавки зависит от награды и колеблется от 596,85 до 1038 гривень.

Какая минимальная пенсия УБД 2026 и максимальная

Как объясняют в Пенсионном фонде, пенсионные выплаты военных по сути являются обычной пенсией по возрасту, поэтому насчитываются за общими правилами.

Напомним, что у гражданских лиц минимальные пенсии в 2026 году повысились до числа 4213 гривень при выполнении требований к рабочему стажу (35 и 30 лет для мужского и женского пола соответственно).

У военных эта сумма несколько больше - 5528 гривень. То есть деньги от государства за месяц не могут быть ниже указанного числа. И если по расчетам получилось меньше, то выплаты "подтягивают" до этого уровня.

Гораздо выше пенсия УБД 2026 года у защитников, которые из-за службы получили инвалидность. В таком случае государство гарантирует следующий минимум выплат:

у первой группы - 16847 гривень;

у второй - 13822 гривень;

у третьей - 9478 гривень.

В то же время установлен и "потолок" выплат, выше которого с учетом всех надбавок военному начислить не могут. Это десятикратный размер прожиточного минимума для нетрудоспособных, то есть в этом году - 25950 гривень.

