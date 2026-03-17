Всегда полезно иметь с собой запасное колесо или хотя бы набор инструментов для экстренного ремонта.

Среди автомобилистов давно существует устное правило: стоит выехать в дорогу без запасного колеса, и вероятность прокола или повреждения шины возрастает многократно. Этот "закон подлости" особенно актуален, когда неприятность случилась вдали от шиномонтажной мастерской или сервиса. Но даже в таких случаях еще не все потеряно.

Разберемся, что делать, если спустило колесо и нет запасного, к кому обращаться в такой ситуации и как оценивать степень повреждения.

Что делать, если пробило колесо, а запаски нет – первые шаги

Самый простой вариант – вызвать эвакуатор или дорожную службу, занимающуюся ремонтом колес. Однако ожидание может занять несколько часов, к тому же спецслужбы могут не работать ночью. В подобных обстоятельствах приходится рассчитывать, прежде всего, на собственные силы.

Видео дня

При этом существует важное правило: передвигаться на полностью спущенной шине категорически нельзя. Давление должно составлять хотя бы треть атмосферы, чтобы автомобиль мог медленно преодолеть небольшой участок пути. Если колесо спустило прямо на перекрестке или на проезжей части, необходимо включить аварийную сигнализацию и аккуратно переместить автомобиль на 10–20 метров в безопасное место.

Осмотр и диагностика повреждения

При поломке многие люди сразу начинают гуглить что-то вроде: что делать, если у меня спустило колесо, но нет запасного, и ищут в интернете, что используют вместо запаски. Однако за это время можно и нужно сперва самостоятельно определить состояние шин.

В первую очередь следует внимательно осмотреть покрышку: визуально чаще всего заметны только серьезные повреждения – например, разрыв резины из-за выступающей арматуры или прокол гвоздем. Если повреждена боковина или образовался крупный порез, устранить проблему на месте практически невозможно.

В такой ситуации советы автомобилистам ограничиваются солидарностью на дороге. Не стоит стесняться попросить содействия: у многих водителей в багажнике может оказаться запасное колесо или набор для временного ремонта шин.

Если поверхностный осмотр не дал результата, колесо необходимо подкачать. После того как давление достигнет хотя бы трети нормы, обычно становится слышно характерное шипение. Для поиска прокола водители нередко поливают покрышку водой – по выделяющимся пузырькам можно определить место утечки.

Что делать, если пробило колесо, а запаски нет – выбор действий

Если воздух уходит медленно, при расстоянии до ближайшего шиномонтажа 1–2 км можно накачать колесо до максимального давления (около 2,5 бара) и аккуратно доехать до сервиса. Иногда приходится делать промежуточные подкачки, чтобы давление не падало больше, чем на половину.

С камерными колесами некоторые водители применяют временную меру: выкручивают ниппель, полностью выпускают воздух, затем заливают внутрь камеры небольшое количество воды, после чего вновь накачивают колесо. Такой способ позволяет проехать несколько километров.

Когда же утечка происходит в месте прилегания покрышки к диску, колесо можно снять и попытаться восстановить герметичность посадки. Для этого давление в шине уменьшают примерно до 15–20 процентов, устанавливают колесо вертикально, поднимают и несильно ударяют протектором о поверхность дороги.

Иногда помогает добавление воды или вязкой жидкости под борт покрышки. Полностью устранить утечку таким способом не удастся, но ее интенсивность может уменьшиться.

Экстренный ремонт на дороге

Стальные диски могут потерять герметичность из-за деформации обода, например, после удара о препятствие. Опытные водители иногда выравнивают край молотком, но без опыта можно окончательно повредить диск.

Порезы и трещины на боковине шины в дорожных условиях практически не ремонтируются – такие повреждения устраняют только в шиномонтажных мастерских, и то не всегда.

Зато прокол в протекторе иногда удается временно закрыть даже подручными средствами. Для этого подходит саморез или шуруп длиной около 15–20 миллиметров: его смачивают в специальной жидкости и аккуратно вкручивают в отверстие прокола.

Учитывая все эти факторы, решайте сами, можно ли ездить без запаски, и стоит ли оно того.

