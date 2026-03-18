Силы обороны изменили тактику и начали отвоевывать оккупированные территории, - военная

Украинские защитники начали уничтожать все укрытия, блиндажи и логистические маршруты российских захватчиков.

Силы обороны Украины прибегли к новой тактике по уничтожению тыловой логистики, укрытий и пилотов российских дронов на Лиманском направлении. Это позволяет постепенно возвращать часть оккупированных земель.

Об этом начальница группы планирования батальона беспилотных систем Mara 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго по имени Елена сказала в эфире "Армия TV".

"Мы стали продвигаться вперед. Мы просто изменили в какой-то момент прошлого года нашу тактику. Мы начали просто уничтожать позиции российских пилотов. Мы начали выбивать все их укрытия, блиндажи, логистические маршруты. И на сегодняшний день, благодаря изменению нашей тактики, у нас уменьшилось количество штурмов (со стороны захватчиков – УНИАН). И в настоящее время нам удается возвращать части наших земель, которые были временно оккупированы", – подчеркнула военная.

Также она рассказала о применении российскими оккупантами артиллерии, и в частности о близком размещении гаубиц. Силам обороны Украины удалось поразить достаточно много гаубиц Д-30.

Вместе с тем, по ее словам, бой выигрывает войско, а логистика выигрывает большие сражения.

"Мы стараемся сделать так, чтобы у России не было возможности осуществлять логистику. Не было возможности использовать беспилотные системы, НРК. И мы стараемся сделать все, чтобы максимально все вражеские артиллеристы и беспилотники просто боялись высунуть голову из блиндажа. На самом деле, такая тактика работает", – отметила она.

Военная заметила, что россияне пытаются беречь технику и оборудование, но если не позволять оккупантам использовать их на линии фронта, то будет достигнут постепенный результат, хотя это и не будет заметно сразу.

Когда начнутся бои за Славянск

Как сообщал УНИАН, ранее офицер 63-й отдельной механизированной бригады с позывным Кинг заявил, что удержание обороны в Лимане позволяет сделать невозможным продвижение оккупантов к Славянску. Впрочем, российские захватчики пытаются отрезать Лиман, чтобы начать наступление на Славянск.

По словам Кинга, пока Силы обороны удерживают Лиман в Донецкой области, бои за город Славянск не начнутся.

