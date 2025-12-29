Биткоин перевалил за $90 000: Bloomberg оценил, что ждет криптовалюту дальше

С начала 2025 года биткоин подешевел примерно на 4%.

Биткоин в понедельник, 29 декабря, во время азиатских торгов поднялся выше 90 000 долларов.

По данным Bloomberg, в Сингапуре курс биткоина вырос на 3,1% - до более 90 200 долларов. Другие криптоактивы также подорожали: эфир прибавил до 4% и превысил уровень 3 000 долларов.

Рынок еще не оправился после стремительного падения криптовалюты, которое началось в октябре. Этот эпизод истощил рынок, и с тех пор трейдеры не решаются делать большие ставки на восстановление. Сейчас же появляются первые признаки изменения настроений.

Видео дня

"Подъем в понедельник (29 декабря, - УНИАН), кажется, частично обусловлен тем, что краткосрочные розничные трейдеры увеличивают свои позиции во фьючерсах", - отметил Себастьян Беа, главный инвестиционный директор криптовалютной компании ReserveOne Inc.

По данным CryptoQuant, ставка финансирования биткойна - ключевой барометр настроений на криптовалютном рынке - находится на самом высоком уровне с 18 октября, что свидетельствует об оптимистическом настрое на рынке.

Открытая заинтересованность во фьючерсных позициях на биткоин также выросла, отойдя от недавних минимумов, но остается ниже, чем в октябре, когда биткоин был на своих максимумах. Рекордной отметки в 126 251 доллар курс биткоина достиг 6 октября.

Несмотря на рост институционального интереса и ряд благоприятных для отрасли решений при президенте США Дональде Трампе, который поддерживает криптоиндустрию, с начала 2025 года биткоин подешевел примерно на 4%.

Следует отметить, что по состоянию 13:08 понедельника, 29 декабря, биткоин в Украине стоит 3850870 гривень.

Курс биткоина - последние новости

Рынок цифровых активов остается нестабильным после резкого падения, которое началось в начале октября, всего через несколько дней после того, как биткоин достиг рекордной стоимости более 126 000 долларов. С тех пор рыночная стоимость криптовалют снизилась более чем на 1 триллион долларов.

3 декабря биткоин достиг двухнедельного максимума в 93 965 долларов, но настроения инвесторов в отношении криптовалют оставались нестабильными.

11 декабря биткоин подешевел на 3,2% и ненадолго опустился ниже отметки в 90 000 долларов. На криптовалюту повлияло решение Федеральной резервной системы США снизить процентные ставки, а также оптимизм относительно экономики страны.

Вас также могут заинтересовать новости: