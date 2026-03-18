На самом деле их не одна, а пять: ученые сделали потрясающее открытие о птицах Амазонки

Птица, которую ученые долгое время считали одним широко распространенным видом в бассейне Амазонки, на самом деле представляет собой 5 различных видов, включая два ранее неизвестных науке.

Об этом ученые узнали благодаря масштабному переосмыслению музейных экспозиций и архивных записей птичьих песен, охватывающих десятилетия, пишет Indiandefencereview.

Серая муравьеловка (Cercomacra cinerascens) – это небольшой лесной вид из семейства Thamnophilidae, обитающий в Бразилии, Боливии, Колумбии, Эквадоре, Перу и ряде других стран Южной Америки. Самцы серые, самки коричневые, и незначительные сходства в их оперении долгое время скрывали истинное разнообразие этой группы.

Орнитолог Вагнер Каварцере и его коллеги из Государственного университета Сан-Паулу провели первую всеобъемлющую таксономическую ревизию C. cinerascens.

Песни, а не перья, раскрыли тайну

Исследовательская группа изучила 682 музейных образца и проанализировала 347 записей песен, и именно голоса птиц, а не их оперение, оказались наиболее показательными. Согласно исследованию, характер громких песен показал четкие, неперекрывающиеся различия между популяциями, разделенными крупными реками Амазонии, в то время как оперение оставалось досадно однородным на большей части ареала.

Команда выделила 4 различных типа песен. Северная популяция поет, чередуя чистые и хриплые ноты. Юго-западная популяция, C. sclateri, издает одну ноту, в которой сочетаются хриплые и чистые ноты. Третья популяция начинает песню с последовательных хриплых нот, прежде чем перейти к чистым. А четвертая поет исключительно хриплыми нотами.

Два новых вида

Два новых вида занимают соседние территории в южной Амазонии, разделенные великой речной системой региона. Cercomacra mura обитает в лесу между реками Укаяли и Мадейра. Cercomacra raucisona обитает между реками Мадейра и Тапажос и отличается громким пением, состоящим исключительно из хриплых нот.

По мнению исследователей, эти реки служат долгосрочными естественными барьерами, которые на протяжении тысячелетий обеспечивали генетическую и акустическую изоляцию популяций. Исследование не выявило признаков гибридизации или интерградации на границах рек.

Исследование также повысило статус Cercomacra iterata, ранее считавшейся подвидом, до полноценного вида на основании ее темного южного оперения и четкого географического ареала к востоку от реки Тапажос, одновременно объядинив подвид C. c. immaculata с C. cinerascens, поскольку эти два вида оказались неразличимы ни по оперению, ни по пению.

В чем особенность окрытия

Что делает это открытие особенно поразительным, так это то, как долго оно оставалось незамеченным. Комплекс C. cinerascens изучался с середины XIX века, и за эти годы для его популяций было предложено шесть названий. Однако, согласно исследованию, таксономические оценки проводились преимущественно в начале 20-го века и основывались почти исключительно на оперении – инструменте, который для этой группы просто оказался недостаточно эффективным.

