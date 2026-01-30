Биткойн падает все ниже: сколько стоит сейчас самая популярная криптовалюта

Отмечается, что криптовалюты перестали казаться альтернативой деньгам и средством защиты.

Биткойн упал до нового двухмесячного минимума. Настроения вокруг крупнейшей криптовалюты ухудшаются, а инвесторы выводят деньги из биржевых фондов, торгующих этим токеном.

Издание Bloomberg пишет, что в пятницу, 30 января, биткойн упал до 81 102 долларов – самый низкий показатель с 21 ноября 2025 года.

По состоянию на 9:45 по киевскому времени на бирже investing одна монета стоит 82 631 доллар. Таким образом, токен немного подорожал.

Неблагоприятная ситуация с этой криптовалютой контрастирует с ростом цен на золото и другие драгоценные металлы, поскольку инвесторы, ищущие убежище от геополитической неопределенности, отказываются от криптовалют в пользу традиционных активов-убежищ. Это вызывает сомнения в утверждениях о том, что токен функционирует как "цифровое золото".

"Внезапно криптовалюты перестали казаться альтернативой деньгам и средством защиты от не слишком ответственной финансовой политики крупных стран", - сказал главный рыночный аналитик FxPro Алекс Купцикевич.

Нынешняя ситуация указывает на дальнейшее снижение биткойна с возможностью падения ниже 80 000 долларов, если настроения сохранятся до выходных.

"Я не удивлюсь, если в ближайшее время биткоин будет торговаться в диапазоне 70 000 долларов. Если сегодня он упадет ниже 80 000 долларов, то он может продолжить падение в выходные дни, а снижение ликвидности в эти дни может иметь чрезмерное влияние", - сказал аналитик Kaiko Адам Маккарти.

Курс биткоина к доллару - последние новости

В конце декабря 2025 года курс биткоина вырос до более 90 200 долларов. Другие криптоактивы также подорожали: эфир прибавил до 4% и превысил уровень 3 000 долларов.

Биткоин начал год с роста. 5 января токен поднялся до самого высокого уровня за три недели на фоне политической неопределенности после того, как США похители президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Так, крупнейшая криптовалюта подорожала до 93 323 долларов - самый высокий показатель с 11 декабря.

