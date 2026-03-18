Россия под ударом вплоть до Урала: эксперт объяснил панику Шойгу и российских 'военкоров'

Эксперт отмечает, что в России уже говорят о том, что защищать нужно не только Москву.

В России уже заговорили о том, что мощная система ПВО должна быть не только возле Москвы, но и в других регионах, поскольку украинские дроны уже добираются и до Урала. Об этом сказал в эфире Radio NV Сергей Кузан, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Он отметил, что секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу жаловался, что ни один регион РФ не может чувствовать себя в безопасности, в частности, даже Урал.

Кузан сказал, что Силы обороны Украины имеют значительный банк целей в России и используют тактику ударов, чтобы не давать врагу возможности перемещать системы ПВО из одного региона в другой.

Он отметил, что здесь интересно переключение наших дальнобойных возможностей сначала на север - Москву и область, где фактически три суток непрерывно били сотнями беспилотников, а затем на Краснодарский край.

"Мы видим, как в России идет перетягивание одеяла между силовиками, потому что в Москве в те дни были перекрыты улицы, отключена мобильная связь, то есть активизировалась их служба охраны Путина и ФСБ. И в это же время услышали заявление от Шойгу, и он говорил конкретно о стратегическом регионе РФ, который считался недоступным, если бы в советские времена началось полноценное боевое столкновение со странами НАТО. Шойгу приводит цифру в 1830 ударов из Украины, а также увеличение диверсий, и что в целом в четыре раза увеличивается количество ударов по Уралу. Понятно, что такие заявления не делаются просто так. Понятно, что внимание России и бюджета должно быть направлено не только на Москву, но и на Урал", – сказал Кузан.

По его словам, российские военные корреспонденты признавали, что Украина ударами по столице РФ "высушивает" ПВО, потому что для защиты Москвы не жалеют дорогостоящих ракет.

"И сразу после этого удар был перенесен далеко на юг – на Краснодарский край. То есть речь идет о том, что есть существенный банк целей, и нашими ударами мы не позволяем врагу перемещать системы ПВО из одного региона в другой и бьем по слабым местам", – сказал Кузан.

При этом он отметил, что Краснодарский край является ключевым логистическим регионом для южной группировки войск РФ, где есть множество целей – склады, штабы, поэтому он находится и будет находиться под ударами в будущем.

Россияне признали эффективность дальнобойных ударов ВСУ

Как сообщал УНИАН, в отчете Института изучения войны (ISW) отмечалось, что российские топ-чиновники внезапно начали признавать растущую эффективность украинской кампании дальних ударов по российской оборонно-промышленной базе, в частности вглубь российской территории.

В частности, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что количество украинских авиаударов (как ударов беспилотников, так и ракетных ударов) по "инфраструктуре" на территории всех субъектов Российской Федерации в 2025 году увеличилось почти в четыре раза, достигнув 23 000 против 6200 в 2024 году.

Шойгу также заявил, что украинские силы получили возможность наносить авиаудары по целям в Уральском регионе и что этот регион теперь находится в "зоне непосредственной угрозы".

В то же время в ISW не исключают, что такие заявления могут быть направлены на то, чтобы подчеркнуть, что последствия войны затрагивают всю Россию, а не только приграничные регионы вблизи линии фронта, потенциально для оправдания будущей поэтапной мобилизации и продолжающихся масштабных отключений интернета.

