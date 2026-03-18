Православный праздник сегодня в народе называют Дарья Грязная.

19 марта в Украине по новому календарю православная церковь чтит память святых мучеников Хрисанфа и Дарии. Рассказываем, с какими молитвами обращаются в этот день к святым, какие существуют обычаи и запреты, а также какой праздник сегодня церковный отмечают верующие, которые придерживаются старого стиля.

Какой сегодня православный праздник по новому стилю

19 марта в новом календаре Православной церкви Украины - день памяти святых мучеников Хрисанфа и Дарии, живших в III веке в Риме. Согласно старому стилю святых будут почитать 1 апреля.

Хрисанф происходил из знатной языческой семьи. Он получил хорошее образование, много читал. Однажды ему попался Новый Завет - прочитав его, Хрисанф отправился на поиски священника и вскоре принял крещение.

Видео дня

Отец Хрисанфа был против его обращения в христианство и пытался вернуть сына к прежней жизни - женил его на красавице Дарии. Увы, отцовская хитрость не сработала: Хрисанф рассказал супруге о христианской вере, и она тоже крестилась. Супруги решили жить отдельно и основали мужскую и женскую общины.

Во время гонений на христиан Хрисанфа и Дарию схватили и пытались заставить отречься от Христа. Но никакие пытки не помогли мучителям в этом – супруги оставались верны вере. Те, кто стал свидетелем их стойкости и происходивших чудес, также обращались в христианство. Многие из них впоследствии, как и Хрисанф с Дарьей, приняли мученическую смерть.

Какой сегодня праздник церковный по старому стилю

По юлианскому календарю (которого церковь придерживалась до 1 сентября 2023 года) в этот день вспоминают обретение Креста Господня и гвоздей святой равноапостольной царицей Еленой в Иерусалиме - ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник и о традициях этого дня.

Обычаи даты, чего нельзя делать сегодня

В молитвах к святым мученикам Хрисанфу и Дарии просят о здоровье близких, мире в семье, любви и верности, помощи в воспитании детей.

В народной традиции день прозвали Дарья Грязная - в это время обычно много слякоти, хотя год на год не приходится.

По приметам даты в старину судили о будущем: шум талых вод предвещал хорошую траву летом, а состояние дорог - каким будет год. Говорят, если дороги быстро подсыхают - это верный знак, что год выдастся удачным и щедрым.

19 марта Церковь не одобряет зависть, ложь, жадность, не следует отказывать в помощи и вступать в конфликты. Поскольку продолжается Великий пост, верующие отказываются от скоромной пищи, хотя главное - это следить за своими мыслями, словами и поступками.

По народным поверьям, в этот день нельзя:

грустить, плакать и унывать - весь год пройдет в печали;

лениться и бездельничать - к проблемам с деньгами;

сплетничать, осуждать других - к неприятностям и разладу в семье.

Не следует также ходить в грязной или неопрятной одежде - говорят, "грязь" придется долго "отмывать". Не стоит сегодня говорить о своих планах, иначе им сбыться не суждено.

Приметы погоды 19 марта

По приметам дня судят о погоде летом:

день теплый и солнечный - лето ожидается сухим и ветреным;

дождь пошел - летом не будет засухи;

верба зацвела - пора выставлять пчел;

гремит - к засушливому лету.

Самой примечательной считалась такая примета: если в этот день не видно звезд, значит, потепление уже совсем близко.

Вас также могут заинтересовать новости: