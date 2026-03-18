Вышел долгожданный трейлер четвертого фильма о 'Человеке-пауке' с Томом Холландом

Кинокомпания Marvel Entertainment наконец-то показала полный трейлер супергеройского фильма "Человек-паук: Совершенно новый день" (Spider-Man: Brand New Day), который станет уже четвертым сольным фильмом Тома Холланда в этом образе.

События нового фильма происходят через некоторое время после финала предыдущей части "Человек-паук: Нет пути домой" – тогда герой спас мир от уничтожения страшной для себя ценой: все вокруг забыли, кто такой Питер Паркер – и в один момент он потерял родных, друзей, любимую девушку и партнеров по супергеройским делам.

В трейлере к новому фильму видно, что Паркер продолжает помогать городу как Человек-паук и тайком присматривать за тем, как живут его близкие. Все меняется, когда его способности начинают давать сбой – и тогда он обращается за помощью к доктору Брюсу Беннеру, который также не помнит Питера. Тот сообщает, что тело героя мутирует, подобно жизненному циклу пауков, и это может быть для него крайне опасно, но также в итоге наделить его новыми мощными силами.

Помимо Холланда, в фильме снова появились хорошо известные по предыдущим проектам Marvel персонажи: его бывшая возлюбленная ЭмДжей (Зендея), лучший друг Нэд Лидс (Джейкоб Баталон), Брюс Беннер / Халк (Марк Руффало) и Фрэнк Касл / Каратель (Джон Бернтал).

Между тем, главным антагонистом в картине, очевидно, станет суперзлодей Мак Гарган / Скорпион, которого сыграл канадский актер Майкл Мендо – его уже кратко можно было увидеть в фильме "Человек-паук: Возвращение домой" 2017 года, где он был представлен как преступник, один из покупателей оружия у Адриана Тумса / Стервятника. Паркер поймал его и передал полиции.

В то же время в трейлере так и не показали, кого же в фильме сыграет звезда "Очень странных дел" Сэди Синк – этот факт до сих пор держится в секрете.

Режиссером новинки стал Дестин Дэниел Креттон, который в 2021 году снял еще один фильм из киновселенной Marvel – "Шан-Чи и легенда десяти колец".

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора B&H Film Distribution Company, в украинский прокат фильм выйдет 30 июля 2026 года.

Напомним, впервые британский актер Том Холланд ("В сердце моря", "Дьявол всегда рядом", "Одиссея") появился на экране в образе Человека-паука в фильме 2016 года "Первый мститель: Гражданская война". На тот момент ему было 19 лет. Говорят, на кастинге он обошел Тимоти Шаламе, поскольку имел лучшую физическую подготовку благодаря занятиям акробатикой и балетом в детстве (какая ирония).

Первый сольный фильм Холланда в роли Питера Паркера вышел в 2017 году – он назывался "Человек-паук: Возвращение домой". Далее актер повторил этот образ в фильмах"Мстители: Война бесконечности" (2018), "Мстители: Финал" (2019), "Человек-паук: Вдали от дома" (2019) и "Человек-паук: Нет пути домой" (2021).

К слову, именно на съемках первого "Человека-паука" Холланд познакомился со своей возлюбленной – актрисой Зендеей, которая во франшизе также играет его любовный интерес Мишель "ЭмДжей" Джонс. Слухи о недавней тайной свадьбе пары не утихают до сих пор – на днях их прокомментировала и сама Зендея.

