Строим как в Израиле: эксперт объяснил, почему в Украине растет стоимость жилья

За пять лет себестоимость строительства одного квадратного метра выросла почти вдвое.

В Украине жилье все чаще проектируют по израильским принципам безопасности – с укрытиями, более толстыми стенами и специальным стеклом. Именно эти изменения вместе с другими факторами почти вдвое подняли себестоимость строительства, рассказал руководитель "Департамента стратегического консалтинга" Константин Олийник во время пресс-конференции.

"В Киеве в 2021 году себестоимость квадратного метра составляла примерно 16 тысяч гривень. В январе 2026 года она уже составляла более 30 тысяч гривень. То есть за пять лет почти в два раза выросла себестоимость строительства одного квадратного метра. Здесь есть объективные и субъективные факторы", – отметил Олийник.

По его словам, эти расчеты не включают стоимость привлечения земельного участка, маркетинга и многих других сопутствующих процессов. Также речь идет об общей площади без учета мест общего пользования, поэтому фактическая себестоимость обычно еще на 20-25% выше. При этом одним из ключевых факторов подорожания стали новые требования к безопасности из-за войны.

"Из-за того, что нас постоянно обстреливают, у нас есть потребность в создании более защищенных помещений двойного назначения. Их строят на базе подземных парковок, трансформируют подвалы в пункты несокрушимости или просто для нужд бомбоубежищ. Постепенно в квартирах воплощается опыт Израиля. Некоторые стены делают толще, постепенно предусматриваются защищенные шахты для размещения укрытий, где можно безопасно находиться в течение ночи", – отметил эксперт.

Олейник также указал, что отечественные производители начинают внедрять современные технологии армированных окон, когда стекло прочнее и не разбивается на осколки после ракетно-дроновых атак, а рассыпается как стекло триплекса в автомобиле.

Помимо безопасности, на рынок давят и растущие ожидания покупателей. Застройщики вынуждены создавать более комфортные и инфраструктурно насыщенные жилые комплексы, что также повышает затраты.

Кроме того, несмотря на войну, Украина сохраняет высокие темпы строительства. По словам эксперта, в 2024 году было построено почти 9,8 млн кв. м жилья, а в 2025 году – более 9,5 млн кв. м, что даже больше, чем в среднем в довоенные годы.

По данным агентства недвижимости ЛУН, в столице выросла цена жилья на вторичном рынке недвижимости. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляет 70 тысяч долларов (+12% за последний год), а цена за один квадратный метр составляет 1 670 долларов.

11 марта стало известно, что, вопреки ожиданиям некоторых аналитиков, война не привела к обвалу рынка недвижимости в Украине. Однако война существенно изменила структуру рынка. Так, цены резко выросли на западе страны, тогда как вблизи фронта жилье дешевеет, но аренда часто дорожает.

