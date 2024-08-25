По его словам, нужно сделать все возможное и остановить поступление денег в РФ.

Если Индия уменьшит импорт российской нефти, это повлияет на экономику страны-агрессора - перед Кремлем встанут вызовы по финансированию войны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью индийским СМИ. По словам украинского лидера, Индия имеет значительное влияние на экономику РФ, поскольку для агрессора сейчас закрыто много экспортных возможностей. Продолжение импорта помогает оккупационной армии.

"Я думаю, что правительство Индии это понимает. Мы будем рады работать над альтернативными путями. Вы - большая страна, здесь вопрос не о миллионах, а о миллиардах, которые возвращаются к Путину, в Россию, а потом он использует их, потому что официально у него сейчас экономика войны", - пояснил Зеленский.

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Глава государства считает, что правителя РФ Владимира Путина и российское общество нужно заставить почувствовать последствия войны.

"Мы понимаем, какие деньги Россия зарабатывает с этой сделкой с Индией. Мы прекрасно это понимаем, подробно. И именно поэтому мы хотим попытаться сделать все возможное для того, чтобы это остановить. Но, конечно, мы не можем на вас давить. Вы - независимая страна, это ваше правительство... Именно поэтому я попросил подумать, если вы воспринимаете идею того, что мы будем делать все возможное, но надо как-то остановить поступление денег, чтобы не усиливать российские вооруженные силы", - подытожил он.

Импорт российской нефти

Как писал УНИАН, в мае контролируемый государством газовый гигант России "Газпром" сообщил о своем первом чистом убытке с 1999 года из-за сокращения поставок в Европу и снижения цен на топливо. Однако впоследствии стало известно, что Россия смогла нарастить импорт нефти в Индию до максимума за девять месяцев

Reuters писал, что Индия в июле обогнала Китай в качестве крупнейшего в мире импортера российской нефти, поскольку китайские нефтепереработчики начали покупать меньше сырья.

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