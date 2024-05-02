Падение выручки от газа привело к чистому убытку в 629 млрд руб.

Контролируемый государством газовый гигант России "Газпром" сообщил о своем первом ежегодном чистом убытке с 1999 года из-за сокращения поставок в Европу и снижения цен на топливо.

Согласно отчету о прибылях и убытках, опубликованному в четверг, группа "Газпром", в которую также входят нефтяные и энергетические предприятия, в прошлом году объявила об убытке в размере 629 миллиардов рублей (6,84 миллиарда долларов) по сравнению с чистой прибылью в 1,23 триллиона рублей в 2022 году, пишет Bloomberg.

Акции энергетической компании упали на 4,4%, что стало самым резким падением более чем за год, на фоне опасений рынка по поводу ее дивидендных перспектив. Крупнейшим акционером "Газпрома" является правительство России, чей бюджет находится под давлением из-за растущих военных расходов и западных санкций.

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Чистый убыток стал следствием ограничения поставок газа в Европу - исторически крупнейший рынок "Газпрома" - на фоне ответных мер Кремля на западную поддержку Украины после российского вторжения в 2022 году. Между тем, падение цен на газ на фоне мягкой погоды, вялого спроса и полных запасов способствовало убыткам "Газпрома".

Выручка от газа упала на 40% до 4,88 трлн рублей, говорится в отчете. По оценкам Международного энергетического агентства, хотя "Газпром" продолжает поставлять трубопроводный газ в ряд европейских стран, в прошлом году его поставки в Европу упали до самого низкого уровня с начала 1970-х годов.

В этом году Россия ожидает, что ее поставки газа по трубопроводам на внешние рынки увеличатся на 18% в этом году до 108 миллиардов кубометров по сравнению с 2023 годом, поскольку нитка "Сила Сибири" в Китай постепенно выйдет на проектную мощность. Но даже несмотря на то, что все больше поставок направляется в Китай, это не может компенсировать потерю европейского рынка.

Выручка нефтяного бизнеса группы в прошлом году выросла на 6,7% до 3,88 трлн руб., а продажи электроэнергетического бизнеса выросли на 8,8% до 617 млрд руб.

Согласно отчету, инвестиции Группы "Газпром" в этом году запланированы на уровне 2,57 трлн руб. Это почти на 16% меньше планов на 2023 год.

Торговля российским газом

Транзит через Украину - один из самых больших рисков для поставок природного газа в Европу следующей зимой. В конце 2024 года истекает срок действия пятилетнего соглашения, которое регулирует поставки российского газа через территорию соседней страны.

Хотя война между двумя странами сделала невозможным продление дипломатических соглашений, некоторые надежды на возможность заключения коммерческих сделок оставались, пишет Bloomberg.

Эти надежды были подорваны на конференции Flame в Амстердаме в начале этой недели, когда представитель украинского оператора газотранспортной системы исключил возможность переговоров между трейдерами по поводу российских поставок. Он заявил, что на аукцион не будут выставляться мощности.

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