Объект в Пролетарске не могут потушить пятый день.

В Ростовской области из-за украинских атак массово выставляют на продажу нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы.

Как пишет издание "Privet-Rostov", им удалось найти объявления о продаже трех нефтебаз, однак из которых сейчас не работает, а также двух нефтеперерабатывающих заводов. Все они находятся в разных районах области.

Владелец одной из баз выставил объявление во вторник, 20 августа. За земельный участок, емкости для топлива и железнодорожный подъез он хочет не менее 30 миллионов рублей. В объявлении о продаже другой нефтебазы указывается, что сдача в аренду позволит новому владельцу заработать 1,1 миллиона рублей.

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Удар по нефтебазе в Пролетарске

Как сообщал УНИАН, в ночь на 18 августа в Ростовской области начался масштабный пожар на территории нефтебазы. По данным УНИАН, операцию провела украинская разведка.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на комбинате "Кавказ" хранили нефть и нефтепродукты, которые поставлялись для нужд российской оккупационной армии.

Российские Telegram-каналы писали, что из-за удара на нефтебазе разгерметизировались 11 резервуаров, там уже пятый день продолжают звучать взрывы, огонь не утихает.

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