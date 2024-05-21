В апреле Россия продолжала оставаться крупнейшим поставщиком нефти в Индию.

Импорт российской нефти в Индию в апреле вырос до девятимесячного максимума после того, как возобновились поставки на неподпадающих под санкции танкерах, которые эксплуатирует российский "Совкомфлот". Об этом сообщает Reuters.

В апреле, первом месяце 2024/25 финансового года, индийские нефтепереработчики отгружали примерно 1,8 млн баррелей российской нефти в сутки, что примерно на 8,2% больше, чем в предыдущем месяце.

Это увеличило долю РФ в Индии примерно до 38% (в предыдущем месяце она составляла 32%). В целом, в прошлом месяце Индия импортировала 4,8 млн баррелей нефти в сутки, что на 6,5% меньше, чем в марте, и немного выше, чем в апреле прошлого года.

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В настоящее время РФ продолжает оставаться главным поставщиком нефти в Индию, за ней следуют Саудовская Аравия и Ирак. Увеличение закупок российской нефти привело к уменьшению поставок индийским нефтепереработчикам иракской и саудовской нефти.

Россия, Индия и нефть – что надо знать

В начале марта прошлого года РФ стала ведущим поставщиком нефти в Индию: только за первые пять месяцев 2023-го азиатская страна импортировала 37 млн т российской нефти. Этот показатель оказался почти в 11 раз больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Ближе к новому году нефтяная "дружба" начала трещать по швам. В феврале сообщалось, что Нью-Дели два месяца подряд сокращал закупки российского "черного золота". Главной причиной этого эксперты называли опасения санкций США. Однако весной 2024-го динамика начала меняться. Индия снова стала принимать российские танкеры с нефтью.

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