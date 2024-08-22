Доля российской нефти в общем объеме индийского импорта в прошлом месяце составила рекордные 44%.

Индия в июле обогнала Китай в качестве крупнейшего в мире импортера российской нефти, поскольку китайские нефтепереработчики начали покупать меньше сырья. Об этом сообщает Reuters.

В прошлом месяце российская сырая нефть составила рекордные 44% от общего импорта Индии, увеличившись до рекордных 2,07 млн баррелей в день. Это на 4,2% выше, если сравнивать с показателями июня и на 12% больше, чем год назад.

Показатели превысили июльский объем импорта нефти КНР из России, который составил 1,76 млн баррелей в сутки.

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Эксперты отмечают, что индийские нефтепереработчики начали активно закупать российскую нефть, которую продают со скидками, после того, как западные страны ввели санкции в ответ на вторжение РФ в Украину.

"Потребности Индии в российской нефти будут расти до тех пор, пока не будет дальнейшего ужесточения санкций", - заявил источник в индийской нефтеперерабатывающей промышленности.

Отметим, что вторым по величине поставщиком нефти в Индию продолжал быть Ирак. Сразу за ним следуют Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

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Импорт сырой нефти в Китай из РФ в прошлом месяце снизился на 7,4%, если сравнивать с 2023 годом. Снижение закупок объясняют слабым спросом на топливо внутри страны.

Еще раньше, весной, сообщалось, что россияне сосредоточились на увеличении экспорта газа в Китай. Впрочем, эксперты предупредили о возможных рисках такого шага. Они, в частности, обратили внимание на то, что это решение может оказаться менее прибыльным, чем поставки на европейские рынки.

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