На преодоление энергетического кризиса в Киеве понадобится минимум год, - эксперт

Эксперт предупредил о новом ударе россиян по энергетике Украины.

Энергетический кризис в столице можно будет преодолеть минимум за год, но все равно энергосистема останется уязвимой. Такое мнение высказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире "Киев24".

"Ее можно решить за год, подготовить энергосистему к следующей зиме. Все равно она будет находиться в аварийном режиме, потому что невозможно заместить такие огромные мощности, как ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Их строили много лет еще при советской власти. Здесь не должно быть никаких иллюзий, что мы сейчас понавозим. не так быстро реализуются – времени нужно от восьми месяцев", – считает Омельченко.

При этом он отметил, что российские удары будут продолжаться, что затрудняет восстановление. По мнению эксперта, враг готовит следующий удар по украинской энергетике.

"Мы практически изучили практику российских ударов в течение этих четырех лет. Будут большие морозы, плюс еще ожидается очередной так называемый "мирный саммит" в ОАЭ. Думаю, россияне не смогут упустить момент, чтобы не ударить по критической инфраструктуре города Киева. Надо к этому быть готовыми", - предупреждает.

По его мнению, в первую очередь будут обстреливаться объекты теплообеспечения Киева, а также подстанции передачи электроэнергии вокруг столицы. Начиная с пятницы, 30 января, говорит Омельченко, вероятность таких ударов может быть очень высока.

Удары России по энергосистеме Украины – последние новости

В начале недели из-за обстрелов россиян повреждения получила Херсонская ТЭЦ, в результате чего десятки тысяч людей были отрезаны от теплоснабжения. Ситуацию в Херсоне характеризуют как одну из самых тяжелых в стране.

28 января россияне нанесли баллистический удар по Кривому Рогу. Несколько крупных котельных были обесточены, сотни многоквартирных домов остались без отопления.

