Россия оставила без отопления сотни домов в еще одном крупном городе Украины

На данный момент без отопления около 700 домов.

В результате удара российских оккупантов в ночь на 28 января по Кривому Рогу, часть жителей осталась без теплоснабжения. Речь идет об около 700 домах.

"Ремонтные работы и запуск котельных продолжаются", – сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба.

По словам главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, россияне атаковали город баллистикой. В результате удара произошло аварийное отключение нескольких крупных котельных. Кроме этого, обстрел вызвал гидроудар, который привел к повреждениям на магистралях.

Видео дня

"На данный момент без отопления около 700 домов. Работаем над восстановлением. В Кривом Роге все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения – работают", – уверяет Вилкул.

Между тем столичный мэр Виталий Кличко сообщил, что 737 жилых домов до сих пор остаются без тепла в Киеве после предыдущих ударов оккупантов. В основном не отапливается жилой массив Троещина.

Состояние энергосистемы Украины – последние новости

26 января Россия целенаправленно обстреляла Херсонскую ТЭЦ, в результате чего без теплоснабжения оказались десятки тысяч человек. Председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий назвал ситуацию в городе одной из самых критических в Украине.

Что касается Киева, то попытки главы города Виталия Кличко уменьшить число жителей путем призывов их уезжать за пределы столицы имеют негативный эффект. Коммунальщики не могут попасть в закрытые квартиры и вынуждены их взламывать, чтобы провести аварийные работы, говорят эксперты.

Вас также могут заинтересовать новости: