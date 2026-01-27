Требуется более сотни установок: эксперт объяснил, можно ли заменить киевские ТЭЦ

Станислав Игнатьев отметил, что когенерационные установки в среднем имеют мощность 2,5 МВт.

Российские войска неоднократно наносили удары по украинским ТЭЦ, в том числе в Киеве, что почти привело к коллапсу коммунальной системы. Министр энергетики Денис Шмыгаль заговорил о переходе на когенерационные установки и блочно-модульные котельные, чтобы спасти ситуацию.

Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев в комментарии "Телеграфу" объяснил, можно ли заменить децентрализованными источниками энергии (малыми ТЭЦ) поврежденные теплоэлектроцентрали.

"Суммарно ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 дают 1,1 ГВт. Если говорить о когенерационных установках, которые в среднем имеют мощность 2,5 МВт, то нам нужно всего 144 когенерационных установки контейнерного типа", - подсчитал эксперт.

При этом он отметил, что необходимое количество таких установок трудно получить быстро из-за слишком высокого спроса.

"Если через энергетический "Рамштайн" будут какие-то поставки, то это перспектива следующего отопительного периода. Но существенно они ситуацию не изменят, даже если их удастся получить", - подытожил Игнатьев.

Удар России по ТЭЦ в Киеве - последние новости

В ночь на 24 января россияне снова ударили по Киеву ракетами и дронами. В результате атаки вчера была нарушена работа метро, в городе вновь возникли проблемы с водо- и теплоснабжением. Целью для российских ракет и "шахидов" стали столичные энергообъекты, в том числе ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ.

Исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк отметил, что заменить мощности киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 малыми когенерационными установками практически нереально.

