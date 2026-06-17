Соглашение Вашингтона и Тегерана предусматривает сотни миллиардов инвестиций в экономику Ирана, - Reuters

150 миллиардов долларов уже одобрено – и это не государственные средства США.

В рамочном соглашении между США и Ираном предусмотрено создание частного фонда на сумму 300 миллиардов долларов, предназначенного для привлечения инвестиций в Иран. Более половины этой суммы уже согласовано, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Фонд призван предоставить обеим сторонам экономический стимул для заключения окончательного соглашения о прекращении войны. Вашингтон и Тегеран готовятся к завершению переговоров 19 июня.

Новый фонд – это частный инвестиционный механизм, а не программа восстановления или репараций, и он не будет предусматривать использование государственных средств или грантов. Компании из США, арабских государств Персидского залива, Южной Америки и Африки, а также Южной Кореи, Японии, Сингапура и Малайзии согласились инвестировать в такие отрасли Ирана, как энергетика, логистика, производство и транспорт.

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Высокопоставленный иранский источник сообщил Reuters, что изначально Тегеран требовал от США 400 млрд долларов в качестве компенсации за военный ущерб, но Вашингтон отказался предоставить эти средства. Тогда и возникла идея создания фонда, который получит название "Фонд восстановления и развития".

По словам иранского источника, механизм предусматривает, что страны региона будут вносить взносы различными способами. Среди них – предоставление кредитов, открытие кредитных линий или непосредственное финансирование восстановления объектов, поврежденных во время войны, в частности таких объектов, как крупнейший производитель стали на Ближнем Востоке "Мобараке", нефтеперерабатывающие заводы, аэропорты и, в более широком смысле, инфраструктура, пострадавшая от войны.

Иран, одна из крупнейших экономик Ближнего Востока, в течение последних четырёх десятилетий практически не привлекал значительных прямых иностранных инвестиций, поскольку был отрезан от мировых рынков капитала из-за последовательных волн санкций со стороны США и международного сообщества. Страна обладает вторыми по величине в мире подтвержденными запасами природного газа и четвертыми по величине подтвержденными запасами нефти.

Инвестиционный фонд не связан с переговорным процессом об отмене санкций США и размораживании иранских суверенных активов, заблокированных за рубежом. Фонд не будет создан до заключения окончательного и удовлетворительного соглашения. Пока неизвестно, как именно и кем будет управляться этот фонд.

Ранее вице-президент США Джей Ди Венс комментировал возможность создания фонда, требуя от Ирана демонтажа ядерной программы, ликвидации запасов обогащенного материала и принятия строгого режима инспекций и контроля за выполнением соглашения.

Война в Иране – главные новости

14 июня официальные лица США и Ирана заявили, что договорились о рамках соглашения о прекращении войны, начавшейся 28 февраля после нападения американских и израильских войск, отмене американской блокады и возобновлении прохода через Ормузский пролив – ключевой маршрут поставок нефти и газа в мире.

Ранее президент США Дональд Трамп выдвигал требование, чтобы любое соглашение было значительно жестче ядерного соглашения, заключенного в 2015 году тогдашним президентом Бараком Обамой. В частности, Трамп хотел избежать всего, что можно было бы расценить как передачу "поддонов с наличными" – выражение, которое он использовал для критики решения о предоставлении Тегерану финансовой компенсации.

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