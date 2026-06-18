Нефтяные и газовые суда уже проходят через Ормузский пролив, – Bloomberg

Вступило в силу временное мирное соглашение между США и Ираном.

Газовоз со сжиженным природным газом и танкер для перевозки нефтепродуктов уже проходят через Ормузский пролив. Такие данные приводит Bloomberg.

Судно Mraikh с партией сжиженного природного газа и пустой танкер Ye Chi вошли в Ормузский пролив в четверг утром. Они следовали по маршруту, согласованному Тегераном для безопасного прохода.

Последнее судно указало китайскую принадлежность – это практика, которая стала довольно распространенной, поскольку суда все чаще подчеркивают свои связи со странами, поддерживающими дружественные отношения с Ираном.

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Зафрахтованное компанией QatarEnergy судно Mraikh в качестве следующего пункта назначения указывает пакистанский порт Касим. Ye Chi, которым управляет дочерняя компания китайской государственной Cosco Shipping, не указало пункт назначения. Пока неизвестно, стало ли прохождение этих судов результатом договоренностей, достигнутых с Тегераном.

По мнению экспертов, отгрузка судна Mraikh облегчит ситуацию для Пакистана, который сталкивается с дефицитом газа после того, как поставки из Катара были прекращены. Южноазиатская страна ищет партию СПГ через тендер и может отменить его, если танкер прибудет.

Стоит отметить, что движение через Ормузский пролив остается незначительным – в четверг утром через него проходили преимущественно небольшие грузовые суда.

Это произошло через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что подписал соглашение с Ираном, предусматривающее скорейшее возобновление работы этого критически важного морского пути.

Несмотря на то, что в последние дни ожидания подписания соглашения усиливались, сообщений о подтвержденных договоренностях по погрузке грузов в регионе не поступало. Судовладельцы ожидают большей определенности в отношении механизма возобновления судоходства, прежде чем принимать решение о прохождении своих судов через пролив.

Напомним, что закрытие Ормузского пролива почти на четыре месяца ограничило доступ к поставкам газа и нефти из Персидского залива: лишь незначительная часть грузов проходила через него на судах. Некоторые шли "вслепую" – то есть отключали транспондеры, чтобы скрыть своё местонахождение, а другие – проходили по согласованию с Тегераном.

По данным Bloomberg, Катар стремится восстановить большую часть своих экспортных мощностей в течение двух месяцев после открытия Ормузского пролива. Для этого потребуется обеспечить проход большого количества грузовых судов.

Мирное соглашение между Ираном и США – последние новости

Американское издание Axios опубликовало текст проекта меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, который может стать основой для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Согласно тексту, стороны должны немедленно прекратить все военные операции, в частности действия на территории Ливана, а также воздерживаться от применения силы друг против друга. Предполагается, что США и Иран должны подготовить окончательное соглашение в течение 60 дней с возможностью продления этого срока по взаимному согласию.

Reuters, в свою очередь, сообщило, что в рамочном соглашении между США и Ираном предусмотрено создание частного фонда в размере 300 миллиардов долларов, который должен быть направлен на привлечение инвестиций в Иран.

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