Открытие Ормузского пролива: в Персидском заливе скопились танкеры с миллионами баррелей нефти

В то же время значительные риски для безопасности судоходства сохраняются и по сей день.

Супертанкеры, загруженные почти 80 миллионами баррелей нефти, находятся в Персидском заливе и готовы пересечь Ормузский пролив в любой момент, если получат разрешение от судовладельцев, сообщает Bloomberg.

Неиранская сырая нефть от производителей Персидского залива находится на 40 супертанкерах класса VLCC. Объем "черного золота" в заливе, вероятно, будет выше, если к этому числу добавить более мелкие танкеры. В прошлом году около 15 миллионов баррелей нефти в день из этого региона поставлялось в Азию.

Около 21 супертанкера указывают, что следуют в Азию, пять из них указывают Китай в качестве пункта назначения. Еще пять направляются к перевалочным узлам у берегов Малайзии и Сингапура. По крайней мере три, по всем признакам, по состоянию на утро пятницы двигались на восток к проливу с обычной скоростью.

Видео дня

Объемы энергоресурсов, направляющихся в Азию, являются хорошим знаком для покупателей в этом регионе, который сильно зависит от ближневосточной сырой нефти. Во время войны азиатским нефтеперерабатывающим заводам пришлось сократить объемы поставок, а странам – использовать запасы, чтобы справиться с дефицитом нефти.

В то же время до сих пор сохраняется неопределенность относительно точного статуса пролива. 18 июня в Оманский залив вышли три саудовских супертанкера, что свидетельствует о том, что суда начинают двигаться. Однако морская торговая группа BIMCO предупредила, что значительные риски для безопасности судоходства сохраняются, несмотря на соглашение между США и Ираном о разрешении на транзит.

Хотя ясности нет, оптимизм в отношении потенциального повторного открытия, похоже, вселил в судовладельцев и фрахтователей достаточную уверенность, чтобы отправлять корабли через пролив в последние дни. Суда, перевозившие почти 10 миллионов баррелей нефти, либо вышли за пределы пролива, либо проходили через него в четверг, включая танкеры VLCC, принадлежащие Саудовской Аравии, как показали данные отслеживания судов.

Война в Иране – главные новости

14 апреля США и Иран заявили, что достигли рамочного соглашения о прекращении войны, в частности об отмене американской блокады Ирана и возобновлении прохода судов через Ормузский пролив.

Рамочное соглашение также предусматривает создание частного фонда в размере 300 млрд долларов, предназначенного для привлечения инвестиций в Иран. Более половины этой суммы уже согласовано. Среди прочих, участие в нём выразили компании из таких зависимых от ближневосточной нефти азиатских стран, как Южная Корея, Япония, Сингапур и Малайзия.

Вас также могут заинтересовать новости: