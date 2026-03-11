Кремль получит дополнительные деньги на войну: цена нефти РФ пересекла критическую границу

Стоимость российской нефти выросла с начала войны в Иране на 82%.

Цена российской нефти, с которой нефтяные компании РФ платят налоги, впервые с января 2025 года превысила показатель, заложенный в бюджет Российской Федерации. Это произошло в результате роста мировых цен на "черное золото" из-за войны в Иране.

Агентство Reuters пишет, что цена российской нефти 9 марта достигла 6105 рублей за баррель (примерно 77,17 доллара за баррель, исходя из актуального курса), что на 82% дороже, чем 27 февраля, то есть за день до начала военной кампании США и Израиля против Ирана.

"Это больше, чем цена в 5440 рублей за баррель, или 59 долларов за баррель, предусмотренные в федеральном бюджете на 2026 год", - отмечает издание.

Трейдеры, с которыми общались журналисты Reuters, добавили, что Индия купила российскую нефть по цене выше стоимости нефти марки Brent.

Учитывая существенный рост стоимости нефти, с которой российские нефтяные компании платят налоги в местный бюджет, стоит ожидать и роста нефтегазовых доходов "страны-бензоколонки".

В то же время Reuters отмечает, что рост цен на российскую нефть может быть кратковременным. В среду, 11 марта, российская нефть подешевела после сообщений о возможном высвобождении запасов нефти из стратегических резервов для смягчения дефицита, вызванного блокированием Ормузского пролива. Сейчас ее цена составляет около 62 долларов за баррель.

Нефтегазовые доходы РФ, как известно, используются для финансирования российско-украинской войны. Соответственно, из-за войны в Иране и, как следствие, роста цен на нефть, у России будет больше денег на финансирование военных расходов.

Ситуация в Иране и цены на нефть - главные новости

Иран 2 марта объявил о закрытии Ормузского пролива. В тот же день Корпус стражей исламской революции заявил об атаке на нефтяной танкер, который пытался пройти через него.

В свою очередь страны G7 сообщили о планах выпустить на рынок нефть из стратегических резервов для стабилизации цен. Речь идет о возможном высвобождении сотен миллионов баррелей. После этой информации цены на нефть замедлили рост.

