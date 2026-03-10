В ЕС напомнили США, что Россия все еще агрессор: призывают сохранять ограничения цен на нефть

Москва поддерживает военные действия Ирана, констатируют в Евросоюзе.

Европейская комиссия призвала США во вторник строго соблюдать ограничение цен на российскую нефть, установленное G7.

Reuters передает, что это произошло после того, как Вашингтон объявил в понедельник об отмене некоторых санкций, связанных с Роснефтью, с целью обеспечения поставок и снижения цен.

В понедельник цены на нефть подскочили до 119 долларов за баррель, что является самым высоким уровнем за почти четыре года, из-за опасений по поводу сокращения добычи в Персидском заливе и перебоев с экспортом танкерами.

Министры финансов G7 заявили в понедельник, что готовы выпустить нефть из стратегических резервов, чтобы помочь снизить цены, если это будет необходимо.

"Очень важно строго соблюдать ценовую разницу G7 и, возможно, перейти к полному запрету морских услуг, чтобы ограничить военные доходы России, поскольку противоположное решение будет самоубийственным", – заявил на пресс-конференции европейский комиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис.

"Это усилило бы способность России вести войну, подрывая Украину, подрывая нашу поддержку Украины, а также подрывая цели, которых США и Израиль пытаются достичь в Иране, поскольку мы знаем, что Россия также поддерживает военные действия Ирана", – добавил Домбровскис.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил о своем желании отменить некоторые санкции, связанные с российской нефтью. Это помогло бы сдержать цены на топливо, считает глава Белого дома. Говоря об отмене санкций, Трамп не исключил, что их не придется вводить снова.

Издание Politico отмечает, что Путин может стать "крупнейшим победителем" войны в Иране. Усиление конфликта может стать спасительным финансовым кругом для нефтегазовых доходов России.

