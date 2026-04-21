Украинские дроны привели к рекордному падению добычи нефти в России

По оценкам экспертов Международного энергетического агентства, восстановление нефтедобычи до уровня первого квартала 2026 года может стать для Кремля непростой задачей.

Российская Федерация в апреле сократила добычу нефти из-за атак украинских дронов на ее порты и нефтеперерабатывающие заводы, а также из-за прекращения поставок "черного золота" по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные расчеты и информацию источников.

Отмечается, что в апреле Россия, вероятно, сократила добычу на 300–400 тысяч баррелей в сутки по сравнению со средним уровнем, зафиксированным в первые месяцы года. Если же сравнивать с показателем конца 2025 года, то падение может достигнуть 500–600 тысяч баррелей в сутки. Это может стать самым резким месячным падением российской добычи за последние шесть лет.

Ситуацию для российских нефтяников осложняют предстоящие весенние остановки российских нефтеперерабатывающих заводов.

Видео дня

"На фоне продолжающихся атак на российские порты и нефтеперерабатывающие заводы будет трудно реализовать нефть без сокращения добычи, особенно с учетом предстоящих весенних остановок на техническое обслуживание", – отметил один из собеседников журналистов.

Между тем, Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз поставок российской нефти на 120 000 баррелей в сутки до конца года из-за постоянных атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы и портовую инфраструктуру.

Эксперты дают понять, что наращивание объемов добычи нефти до уровня первого квартала 2026 года может стать для РФ непростой задачей из-за повреждений портовой и энергетической инфраструктуры.

Удары Украины по НПЗ России – последние новости

Украинские дроны систематически атакуют российские НПЗ и нефтеэкспортную инфраструктуру. В частности, 18 апреля украинские дроны посетили Новокуйбышевский НПЗ, принадлежащий российскому нефтяному гиганту "Роснефть". В результате атаки на предприятии начался пожар.

2 апреля украинские дроны посетили НПЗ в городе Уфа. Тогда мониторинговые каналы сообщили, что в районе НПЗ раздались мощные взрывы, а после них на объекте начался сильный пожар.

Также 20 апреля украинские беспилотники устроили переполох в одном из ключевых нефтеэкспортных портов на Черном море – Туапсе, а также нанесли удар по местному НПЗ. После атак украинских дронов на морской нефтеналивной терминал в Туапсе, на котором продолжается пожар, количество судов, заходящих в порт, сократилось вдвое за сутки.

