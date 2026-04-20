После атаки на Туапсе россияне направляют танкеры в другой порт, – СМИ

В ночь на 20 апреля украинские дроны атаковали морской нефтеналивной терминал в Туапсе.

После атак украинских дронов на морской нефтеналивной терминал в Туапсе количество судов, заходящих в порт, сократилось вдвое за сутки. Об этом сообщает "Новая газета Европа".

Всего за последние сутки в порт Туапсе прибыли лишь три судна. Среди них был как минимум один нефтяной танкер. Сейчас он стоит на якоре. Также из порта днем отплыло еще одно нефтяное судно.

Согласно расписанию порта, до конца дня в Туапсе могут зайти еще два судна, среди них – сухогруз из Стамбула.

В то же время в порту Новороссийска, расположенном примерно в 160 км от Туапсе, активность возросла. В порт зашло 26 судов – примерно на 20% больше, чем в предыдущие дни.

Ожидается, что в течение следующих суток порт примет еще столько же судов. Преимущественно это будут сухогрузы, нефтяные танкеры и контейнеровозы.

Атака на Туапсе – что известно

Как сообщал УНИАН, 20 апреля украинские беспилотники атаковали порт и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе Краснодарского края РФ. Местные власти подтвердили удар по НПЗ.

По данным из соцсетей и анализа кадров, на территории предприятия зафиксировано более десятка очагов горения, что затрудняет ликвидацию пожара. Утром над заводом по-прежнему наблюдался густой столб дыма.

Комментируя взрывы в районе нефтеперерабатывающего завода в Туапсе, ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий отметил, что в 2026 году Украина собственными силами значительно больше влияет на способность России вести войну, чем все ее партнеры вместе взятые.

Напомним также, что в ночь на 16 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов России. Генеральный штаб ВСУ тогда сообщил о поражении нефтеперерабатывающего завода "Туапсинский", который имеет заявленную мощность переработки нефти до 12 млн тонн в год.

