Дроны ударили по НПЗ в Уфе, там возник сильный пожар (видео)

На объекте бушует сильный пожар.

В ночь на 2 апреля дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Башнефть-Новойл" в Уфе (столица Башкортостана).

Мониторинговые каналы сообщили, что в районе НПЗ раздались мощные взрывы, а после них на объекте начался сильный пожар.

Предварительно, удар мог быть нанесен по одной из ключевых установок завода, отвечающей за первичную переработку нефти.

Глава Башкортостана Радий Хабиров подтвердил атаку дронов на Уфу: "Атака БПЛА на Уфу. Несколько беспилотников сбиты на подлете к нефтеперерабатывающим заводам, обломки одного упали в промзоне, пострадавших нет. Сейчас на территории предприятия тушат пожар".

Он добавил, что еще один дрон якобы попал в жилой дом, но обошлось без пострадавших.

Удары по территории РФ

В ночь на 29 марта беспилотники СБУ нанесли удар по российскому нефтетерминалу в порту "Усть-Луга". Это ключевой российский морской порт на Балтике – через него осуществляется экспорт нефти, в том числе с использованием судов теневого флота России.

Ранее в этом месяце дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ также поразили инфраструктуру нефтеперекачивающей станции "Тихорецк" в Краснодарском крае.

А 3 марта дроны атаковали НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим" – один из нефтеперерабатывающих объектов в городе Уфа. Согласно данным из открытых источников, предприятие производит почти 60 наименований продукции, среди которых – бензины, мазут, дизельное топливо и сжиженные газы.

Вас также могут заинтересовать новости: