Украина может скоро восстановить работу нефтепровода 'Дружба': в Bloomberg назвали дату

Орбан ранее заявил, что не перестанет блокировать кредит для Украины, пока не будут возобновлены поставки нефти трубопроводом.

Украина планирует возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" уже 21 апреля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, на 21 апреля запланированы технические испытания нефтепровода. Отмечается, что это решение откроет путь для разблокирования Европейским Союзом кредита Украине в размере 90 млрд евро.

В агентстве напомнили, что ранее уходящий в отставку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не перестанет блокировать кредит для Украины, пока не будут возобновлены поставки нефти трубопроводом "Дружба".

Кроме того, премьер-министр Словакии Роберт Фицо также дал понять, что может попытаться помешать предоставлению кредита Украине из-за приостановки транзита нефти трубопроводом. Более того, он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в намеренном затягивании ремонта трубопровода "Дружба", однако украинское правительство опровергло эти обвинения.

Мадьяр призвал Зеленского открыть нефтепровод "Дружба"

Ранее будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обратился к Украине с призывом возобновить работу нефтепровода "Дружба". Он подчеркнул, что "не поддастся на шантаж".

Мадьяр заявил, что украинская сторона должна открыть нефтепровод, если для этого есть техническая возможность. Он рассчитывает, что возобновление транзита нефти может произойти уже в ближайшие дни.

Вас также могут заинтересовать новости: