Украинские удары нанесли ущерб экспорту РФ, но нефтяные доходы Москвы выросли, – Bloomberg

Средний объем поставок "черного золота" за последнюю неделю вырос до 3,53 млн баррелей в сутки, что стало максимальным показателем за месяц.

Россия возобновила отгрузку нефти из ключевых западных портов после нескольких недель перебоев из-за ударов украинских дронов, что может привести к росту экспорта. При этом последствия атак продолжают ограничивать поставки, пишет Bloomberg.

По данным агентства, по четырехнедельному среднему показателю экспорт упал до 3,11 млн баррелей в сутки, что является самым низким показателем с августа прошлого года. Однако операции в портах Приморска и Усть-Луги на Балтийском море, а также в Новороссийске на Черном море возобновились. Поэтому средний объем поставок за последнюю неделю вырос до 3,53 млн баррелей в сутки, что стало самым высоким показателем с 22 марта.

Несмотря на удары дронов, доходы Москвы от нефти выросли из-за скачка мировых цен, вызванного войной на Ближнем Востоке. Дополнительным фактором стало продление США санкционного исключения, которое позволяет покупать российскую нефть, загруженную до 17 апреля.

Отдельно агентство отмечает, что нефтеперерабатывающие заводы Индии спешили скупать российские баррели, которые ранее "застряли" в море из-за санкций. Количество такой нефти на танкерах сократилось примерно на 40 млн баррелей от пикового уровня в середине января, который составлял около 140 млн баррелей.

В то же время часть морского экспорта нефти может сократиться в связи с возможным возобновлением поставок "черного золота" по трубопроводу в Венгрию через Украину. Речь идет о снижении объемов морского экспорта российской сырой нефти на 150–200 тысяч баррелей в сутки.

Что касается стоимости экспорта, средний доход России от нефтяных поставок за последний месяц оценивался в 2,1 млрд долл. в неделю. Цена Urals в Балтийском регионе выросла до 98,54 долл. за баррель, а черноморских партий – до 96,86 долл.

Основным направлением поставок является Азия. Объемы, направляемые покупателям в регионе, оцениваются в 2,93 млн баррелей в сутки. Включая те, которые не имеют конечного пункта назначения.

В то же время поставки в Сирию, по данным Bloomberg, остаются нулевыми уже пятую неделю подряд.

Удары по нефтяной инфраструктуре РФ

Как писал УНИАН, украинские дроны систематически атакуют российские НПЗ и нефтеэкспортную инфраструктуру. Так, 18 апреля украинские дроны нанесли удар по Новокуйбышевскому НПЗ, принадлежащему российскому нефтяному гиганту "Роснефть". В результате атаки на предприятии начался пожар.

Уже 20 апреля наши БПЛА нанесли удар по одному из ключевых нефтеэкспортных портов на Черном море – Туапсе, а также нанесли удар по местному НПЗ. После атак украинских дронов на морской нефтеналивной терминал в Туапсе количество судов, заходящих в порт, сократилось вдвое за сутки.

Издание Reuters писало, что Россия в апреле сократила добычу нефти из-за атак украинских дронов на ее порты и нефтеперерабатывающие заводы, а также из-за прекращения поставок по нефтепроводу "Дружба".

