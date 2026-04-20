Нефть лихорадит: трейдеры прогнозируют новые ценовые потрясения, - FT

Мировые нефтяные рынки сталкиваются с новой турбулентностью. Напряженность на Ближнем Востоке совпадает с сезонным снижением спроса, что может вызвать резкие и непредсказуемые колебания цен на нефть, пишет Financial Times.
Глава трейдинговой компании Gunvor Гари Педерсен заявил, что в апреле–июне волатильность может усилиться, поскольку это переходный период между зимним пиком спроса и летним автомобильным сезоном. Цены в это время могут больше зависеть от новостей, чем от фундаментальных факторов.
"Это несколько более сложный и неопределенный период, к которому нужно относиться осторожно. Откровенно говоря, рынок может быть очень "рваным", – сказал Педерсен.
По прогнозу Международного энергетического агентства, во втором квартале спрос на нефть сократится на 1,5 млн баррелей в сутки – больше всего со времен пандемии COVID-19. В то же время Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ожидает более умеренного снижения – на 500 тыс. баррелей.
В Gunvor сообщили, что за первый квартал компания уже получила более 1,6 млрд долларов валовой прибыли – столько же, как за весь 2025 год.
Педерсен подчеркнул, что компания подготовилась к возможным потрясениям, учтя опыт 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину. В частности, она сделала ставку на торговлю физической нефтью, чтобы уменьшить риски резких ценовых колебаний.
Несмотря на падение фьючерсов, физический рынок нефти остается напряженным, поскольку покупатели ищут альтернативу поставкам из Персидского залива. В то же время, по словам Педерсена, на динамику цен частично влияет политическая риторика президента США Дональда Трампа.
Ормузский пролив – последние новости
17 апреля цены на нефть начали стремительно падать после того, как Иран объявил о "полном открытии" Ормузского пролива, на фоне надежд, что поставки энергоносителей могут возобновиться после нескольких недель перебоев.
18 апреля Иран снова фактически закрыл Ормузский пролив, ограничив свободное судоходство в регионе. Корпус стражей исламской революции (КСИР) ввел так называемый режим "гибридной блокады" Ормузского пролива, отменив свободное судоходство и требуя обязательной авторизации для прохода судов.
В тот же день по меньшей мере два торговых судна сообщили об обстрелах во время прохода через Ормузский пролив, что резко обострило ситуацию на одном из ключевых энергетических маршрутов мира.